02 Ara 2022 - 16:10- Belediyeler G: 02 Ara 2022 - 16:11

Ankara Haber; 'İşte Şanlı Tarih İşte Şanlı Ordu' Subay ve Astsubaylar Etimesgut Türk Tarih Müzesi'ni Ziyaret Etti!

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Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde mesleki eğitim gören Lojistik, Teknik ve Yardımcı Branş Subay ve Astsubay kursiyeri Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı ziyaret ettiler.

Ankara Haber; 'İşte Şanlı Tarih İşte Şanlı Ordu' Subay ve Astsubaylar Etimesgut Türk Tarih Müzesi'ni Ziyaret Etti! mask
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Askerler müzedeki heykel, rölyef ve bilgi panolarını yakından incelediler. Türk tarihinin kahramanlarının heykelleri önünde hatıra fotoğrafları çektirdiler. Belediye Başkanı Enver Demirel, askeri kursiyerlere müzeyi gezdirerek müze hakkında detaylı bilgi verdi. Demirel, “İşte şanlı tarih, işte şanlı ordu. Ordumuzun neferlerini müzemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

TARİHİ YAŞATIYORUZ

Müzede, Türk tarihini görerek, yaşayarak hissederek anlatma imkanı bulduklarını belirten Demirel, “Türk dünyasında başka örneği olmayan müzemizde Türk tarihinin farklı dönemlerini anlatan 7 kompozisyon, 4 panaromik resim, 3 Frig kabartması, Göktürk ve Uygur anıtlarının replikaları ile 40 bin kitaplık kütüphane, 650 kişilik konferans salonu, 1.500 kişilik amfi tiyatro yer alıyor. Bir eğitim yuvası olarak da büyük ilgi gören müzemizde, 210 heykel bulunuyor” diye konuştu.

MİSYONUMUZUN ÜRÜNÜ

Demirel, müzeyi üstlendikleri ortak değerlere sahip çıkma misyonunun bir ürünü olarak gördüklerini vurgulayarak, “Birliğimizin ortak değerlerimizi, tarihimizi, kültürümüzü yaşamaktan, yaşatmaktan ve en doğru şekliyle gelecek nesillere aktarmaktan geçtiğini biliyor ve buna inanıyoruz. Bunu da kendimize misyon ediniyoruz. İşte Türk Tarih Müzesi ve Parkı da üstlendiğimiz misyonun bir ürünüdür” dedi.

# Ankara Haber; 'İşte Şanlı Tarih İşte Şanlı Ordu' Subay ve Astsubaylar Etimesgut Türk Tarih Müzesi'ni Ziyaret Etti!, Subay ve Astsubaylar Etimesgut Türk Tarih Müzesi'ni Ziyaret Etti!, Jandarma Genel Komutanlığı, Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı
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02 Ara 2022 - 16:10 - Belediyeler

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