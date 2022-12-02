02 Ara 2022 - 13:47- Belediyeler G: 02 Ara 2022 - 13:49

Ankara Haber, Keçiören'de Sanatseverler 'Sanat Şifadır Gönüllere' Sergi ve Panelinde Buluştu!

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Keçiören Belediyesi ve Sanat Köprüleri tarafından Keçiören Sanat Galerisi`nde düzenlenen ‘Sanat Şifadır Gönüllere’ adlı sergi ve panelin açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından yapıldı.

Ankara Haber, Keçiören'de Sanatseverler 'Sanat Şifadır Gönüllere' Sergi ve Panelinde Buluştu! mask
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Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği panelin ardından Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Halk Oyunları Ekibi tarafından seymen gösterisi düzenlendi. Panelin tamamlanmasıyla sanat galerisindeki sergi alanı gezilerek eserler incelendi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok programda yaptığı konuşmada, “Kültür ve sanat, yaşamın güzellikleri ve bizim köklerimizdir. Burada eseri bulunan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyor, yüksek sanatımızın yaşatılmasına vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Ahmet Kabaklı Abimiz gönüllerde, yüreklerde iz bırakmış bir sanatçıdır. Eserlerine baktığımız zaman kolay yazılmış eserler değildir. Kendisini rahmetle ve minnetle anıyoruz.” dedi.

Türk kültürünün binlerce yıllık geçmişe sahip olduğunu da söyleyen Altınok şunları dile getirdi:

“Alman Enstitüsü’nün yaptığı son araştırmaya göre Türklerin 9 bin 500 yıllık bir tarihi var. Engin, zengin, derin bir tarihimiz var. Dünyaya medeniyeti getiren bir ecdadın torunlarıyız. Kendi eserlerimizi, kimliğimizi, kültürümüzü, zenginliğimizi yaşatmalıyız. Atatürk, ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ diyor. Kültürlerini ve sanatlarını kaybeden milletlerin can damarlarından biri kopmuş demektir.

Giyimde, kilim ve halıda yaşanmışlıklarımız nakış nakış işlenmiştir. Bunların tamamında kültürümüz vardır. Bir anlam vardır. Tamamı geçmişimizin ve geleceğimizin bütünleşmesidir. Öte yandan şehirlerimizdeki mimarilerimizde de bir estetik bir kültür vardır.” ​

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02 Ara 2022 - 13:47 - Belediyeler

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