Ankara Büyükşehir Belediyesi Mısır Silajı Desteği İçin Başvurular Başladı! Başvurular Nasıl Yapılır? Son Başvuru Tarihi! İşte Detaylar...

Yerli üreticiyi desteklemek amacıyla hayata geçirdiği projelerini çeşitlendirerek sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı’ndaki Tarım Kampüsü’nde hasadı gerçekleştirilen mısır silajları 25 ilçedeki kadın hayvan yetiştiricilerine dağıtacak. Başvurular, baskenttarim.ankara.bel.tr adresi üzerinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar yapılabilecek.

“En büyük hayalim Ankaralıyı zengin etmek” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı kırsal kalkınma hamlesi her geçen gün çeşitlenerek devam ediyor.

Yerli üreticiye tohumdan teknik desteğe, mazottan gübreye kadar pek çok konuda destek veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, geçtiğimiz aylarda Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) kapsamında Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’ndeki Tarım Kampüsü’nde hasadı gerçekleştirilen mısır silajlarını kadın hayvan yetiştiricilerine dağıtacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 ARALIK 2022

Kadın hayvan yetiştiricileri ve küçük aile işletmelerini üretimden kopmamalarını sağlamak ve ekonomik yönden destek olmak amacıyla yaklaşık 200 dönüm üzerine ekilen silajlık mısır yüzde 100 hibeyle dağıtılacak.

Ankara’nın 25 ilçesinde 1 Aralık 2022 tarihi öncesinde işletmesi bulunan ve 1-20 arası büyükbaş ile 1-50 arası küçükbaş hayvanı bulunan kadın yetiştiricilere onar paket 500 kilogramlık silajlık mısır desteği verilecek.

Başvurular ise baskenttarim.ankara.bel.tr adresi üzerinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar yapılabilecek.