03 Ara 2022 - 16:16- Belediyeler G: 03 Ara 2022 - 16:17

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mısır Silajı Desteği İçin Başvurular Başladı! Başvurular Nasıl Yapılır? Son Başvuru Tarihi! İşte Detaylar...

ABONE OL Google News Sayfamız

Kırsal kalkınma projeleriyle örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli üretme katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mısır Silajı Desteği İçin Başvurular Başladı! Başvurular Nasıl Yapılır? Son Başvuru Tarihi! İşte Detaylar... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yerli üreticiyi desteklemek amacıyla hayata geçirdiği projelerini çeşitlendirerek sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı’ndaki Tarım Kampüsü’nde hasadı gerçekleştirilen mısır silajları 25 ilçedeki kadın hayvan yetiştiricilerine dağıtacak.  Başvurular, baskenttarim.ankara.bel.tr adresi üzerinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar yapılabilecek. 

“En büyük hayalim Ankaralıyı zengin etmek” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı kırsal kalkınma hamlesi her geçen gün çeşitlenerek devam ediyor.

Yerli üreticiye tohumdan teknik desteğe, mazottan gübreye kadar pek çok konuda destek veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, geçtiğimiz aylarda Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) kapsamında Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’ndeki Tarım Kampüsü’nde hasadı gerçekleştirilen mısır silajlarını kadın hayvan yetiştiricilerine dağıtacak. 

SON BAŞVURU TARİHİ 31 ARALIK 2022

Kadın hayvan yetiştiricileri ve küçük aile işletmelerini üretimden kopmamalarını sağlamak ve ekonomik yönden destek olmak amacıyla yaklaşık 200 dönüm üzerine ekilen silajlık mısır yüzde 100 hibeyle dağıtılacak.

Ankara’nın 25 ilçesinde 1 Aralık 2022 tarihi öncesinde işletmesi bulunan ve 1-20 arası büyükbaş ile 1-50 arası küçükbaş hayvanı bulunan kadın yetiştiricilere onar paket 500 kilogramlık silajlık mısır desteği verilecek.

Başvurular ise baskenttarim.ankara.bel.tr adresi üzerinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar yapılabilecek.

# Ankara Büyükşehir Belediyesi Mısır Silajı Desteği İçin Başvurular Başladı! Başvurular Nasıl Yapılır? Son Başvuru Tarihi! İşte Detaylar..., Ankara Büyükşehir Belediyesi, ankara
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Çankaya’dan Sıcak Çorbayla “Günaydın”... mask
Ankara Haber; Çankaya’dan Sıcak Çorbayla “Günaydın”...
Ankara Haber; Etimesgut Belediyesi Asfaltta Rekor Kırdı! 2022 Hedefini Aştı... mask
Ankara Haber; Etimesgut Belediyesi Asfaltta Rekor Kırdı! 2022 Hedefini Aştı...
Ankara Haber; Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi İçin Start Verildi... mask
Ankara Haber; Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi İçin Start Verildi...
Ankara Haber; Çankaya "Yeni Yıl Pazarı" İle Yeni Yıl Hediyeleri Çankayalı Kadınlardan... mask
Ankara Haber; Çankaya "Yeni Yıl Pazarı" İle Yeni Yıl Hediyeleri Çankayalı Kadınlardan...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Hanım Evlerine Ziyaret... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Hanım Evlerine Ziyaret...
Ankara Haber; Mamak’ta Her Can Özel... mask
Ankara Haber; Mamak’ta Her Can Özel...
Ankara Haber; Sincan’da Engel Tanımayan Oyuncular Büyük Alkış Aldı... mask
Ankara Haber; Sincan’da Engel Tanımayan Oyuncular Büyük Alkış Aldı...
Ankara Haber; Altındağ'lı Madalya Avcılarına Yeni Spor Merkezi.ne Kavuştu! mask
Ankara Haber; Altındağ'lı Madalya Avcılarına Yeni Spor Merkezi.ne Kavuştu!
Ankara Büyükşehir'den 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe Özel Etkinlik... mask
Ankara Büyükşehir'den 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe Özel Etkinlik...
Ankara Haber; Çankaya’da Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok! Çankaya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Dolu Dolu Geçti... mask
Ankara Haber; Çankaya’da Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok! Çankaya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Dolu Dolu Geçti...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Çankaya’dan Sıcak Çorbayla “Günaydın”... mask
Ankara Haber; Çankaya’dan Sıcak Çorbayla “Günaydın”...
Ankara Haber; Etimesgut Belediyesi Asfaltta Rekor Kırdı! 2022 Hedefini Aştı... mask
Ankara Haber; Etimesgut Belediyesi Asfaltta Rekor Kırdı! 2022 Hedefini Aştı...
Ankara Haber; Mamak’ta Her Can Özel... mask
Ankara Haber; Mamak’ta Her Can Özel...
Ankara Haber; Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi İçin Start Verildi... mask
Ankara Haber; Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi İçin Start Verildi...
Ankara Haber; Çankaya "Yeni Yıl Pazarı" İle Yeni Yıl Hediyeleri Çankayalı Kadınlardan... mask
Ankara Haber; Çankaya "Yeni Yıl Pazarı" İle Yeni Yıl Hediyeleri Çankayalı Kadınlardan...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Hanım Evlerine Ziyaret... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Hanım Evlerine Ziyaret...
Türkiye’nin İlk ve Son Viskisi Hakkında Ortaya Çıkanlar Şok Etti! Ankara Kedisi, Bozkurt, Hitit Güneşi… Tam Tamına 50 Yıl! mask
Türkiye’nin İlk ve Son Viskisi Hakkında Ortaya Çıkanlar Şok Etti! Ankara Kedisi, Bozkurt, Hitit Güneşi… Tam Tamına 50 Yıl!
Ankara’da Doğalgazın Metreküp Fiyatı Dudakları Uçuklattı! Bu Kış Daha da Üşüyeceksiniz… 3 Aralık Ankara Doğalgaz Fiyatları… mask
Ankara’da Doğalgazın Metreküp Fiyatı Dudakları Uçuklattı! Bu Kış Daha da Üşüyeceksiniz… 3 Aralık Ankara Doğalgaz Fiyatları…
Ankara Haber; Sincan’da Engel Tanımayan Oyuncular Büyük Alkış Aldı... mask
Ankara Haber; Sincan’da Engel Tanımayan Oyuncular Büyük Alkış Aldı...
Ankara Haber; Başkentliler Bu Pazardan 15 Yıldır Vazgeçemiyor! İşte Ayrancı Organik Ürünler Pazarı... mask
Ankara Haber; Başkentliler Bu Pazardan 15 Yıldır Vazgeçemiyor! İşte Ayrancı Organik Ürünler Pazarı...

03 Ara 2022 - 16:16 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL