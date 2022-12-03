03 Ara 2022 - 16:17- Belediyeler G: 03 Ara 2022 - 16:18

Ankara Haber; Çankaya’da Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok! Çankaya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Dolu Dolu Geçti...

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Çankaya Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel bir dizi etkinlik düzenledi. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde özel gereksinimli bireyler ve ailelerini akşam yemeğinde buluşturan Çankaya Belediyesi, tiyatro, halk dansları, mini konser etkinliklerinde de katılımcılara muhteşem bir akşam yaşattı.
Ankara Haber; Çankaya’da Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok! Çankaya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Dolu Dolu Geçti... mask
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Özel gereksinimli bireyler, kendilerini mutfağında konuk eden Divan Ankara Otel’de leziz kek ve kurabiyeler yaparak becerilerini ortaya koydular. 

Çankaya Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik bir dizi etkinlik düzenledi. Önceki akşam Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde engelli bireyler ve ailelerini akşam yemeğinde buluşturan Çankaya Belediyesi, Yılmaz Güney Sahnesinde tiyatro, halk dansları, konser gibi etkinliklere ev sahipliği yaptı. 

Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Drama Atölyesi öğrencileri, "Sahte Doktor" adlı tiyatro oyunu ile izleyenlere renkli dakikalar yaşattı. Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Dans Atölyesi kursiyerlerinin Seymen gösterisi ile ODTÜ HUG Topluluğu ve görme engelli kursiyerlerinin halk dansları performansı da izleyicilerden büyük alkış aldı. Flatino Grubu unutulmayan şarkılardan oluşan repertuarlarıyla gelen konuklara keyifli anlar yaşatırken Cebeci Baharevi üyeleri işaret dili ile İstiklal Marşı’nı okudu. 

DİVAN OTEL MUTFAĞINI AÇTI

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Çankaya Belediyesi ile iş birliği yapan Divan Ankara Otel, özel gereksinimli bireylere otelin mutfağını açtı. Mutfak şefleriyle birlikte kolları sıvayan becerikli çıraklar, atölyede birbirinden lezzetli kek ve kurabiyeler yaptılar. Profesyonel mutfakta kendi ürünlerini yapmanın ve pişirmenin mutluluğunu yaşayan özel gereksinimli bireyler, atölye sonunda otelin günün anısına hazırladığı sertifikalarını da aldılar. Divan Ankara Oteli ayrıca Çankayalı özel bireyleri öğle yemeğinde ağırladı.

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03 Ara 2022 - 16:17 - Belediyeler

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