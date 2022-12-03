Başarılı Beyin Cerrahından Bir İlk Daha: Ülkemizde İlk Defa Akıllı Beyin Pili Kullanıldı!

Ülkemiz beyin cerrahisi konusunda markalaşmaya devam ediyor. Beyin pili ameliyatları Parkinson hastalığı ve titreme (esansiyel tremor) hastalığı başta olmak üzere birçok nörolojik hastalığın tedavisinde uygulanan bir yöntemdir. Ülkemizde de beyin pili ameliyatları uzun yıllardır başarıyla uygulanırken, akıllı beyin pili ise ilk defa 01 Aralık 2022 tarihinde Türkiye'de başarı ile başarılı cerrah Doç. Dr. Sait Öztürk tarafından gerçekleştirildi.

Türk cerrahların yetenekleri ve modern teknolojik cihaz kullanım yaklaşımları dünyada ses getirmeye devam ediyor. Bunlardan birisi de Beyin pili kullanımında gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk defa Akıllı Beyin Pili kullanımı ile yine bir ilke imza atıldı.

Konu hakkında bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sait ÖZTÜRK: ‘’ Beyin pili ameliyatları sayesinde Parkinson hastalığı, istemsiz kasılmaların eşlik ettiği distoni hastalığı, ailesel titreme hastalığı, ilaca dirençli epilepsi ve depresyon hastalıklarının tedavisini uzun yıllardır ülkemizde başarıyla uygulamaktayız. Ancak mevcut teknolojide kullanılan piller sayesinde sadece beyine elektrik enerjisi verilmektedir. Akıllı pil sayesinde ise hem beyinde hedeflenen alana elektrik enerjisi verilir, hem de beyin hücrelerinde (nöron) oluşan bozulmuş sinyaller akıllı pil tarafından kayıt altına alınır. Kayıt altına alınan bu bozulmuş beyin sinyalleri hekim tarafından incelenir ve bu sayede hastaya özgü elektrik düzeyleri ve ilaç düzenlemeleri yapılır. Kısacası her hasta kendi içinde farklı olmasına rağmen klasik beyin pili ile her hastaya benzer elektrik tedavileri verilmekteydi. Akıllı beyin pili sayesinde ise hastanın beyninden elde edilen sinyallere göre hem elektrik tedavisi hem de ilaç tedavisi düzenlenebilmektedir’’ dedi.

AKILLI BEYİN PİLİ HASTAYA KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİ İMKÂNI SUNUYOR

Dünyanın birçok ülkesinden başvuran yüzlerce hastaya başarılı tedaviler uygulayan Doç. Dr. Sait ÖZTÜRK, 2022 yılında ülkemizde ve Ortadoğu coğrafyasında ilk defa ilaca dirençli (majör) depresyon ve ilaca dirençli epilepsi (sara) hastalarında beyin pili ameliyatları uygulayarak adından söz ettirmişti.