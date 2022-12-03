03 Ara 2022 - 16:19- Sağlık

Başarılı Beyin Cerrahından Bir İlk Daha: Ülkemizde İlk Defa Akıllı Beyin Pili Kullanıldı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Parkinson hastalığı birçok insanın, genç yaşlı demeden hayat kalitesini oldukça düşüren bir rahatsızlık. Gelişen teknoloji ile hayatımıza giren Beyin Pili sayesinde ise tedavide oldukça önemli mesafeler kat edilirken gelen son haber ise bu mesafeyi bir adım daha ileriye taşıdı. Beyin pili ameliyatlarında önemli isimlerden olan Doç. Dr. Sait Öztürk yine bir ilki başararak Türkiye’de ilk defa Akıllı Beyin Pili ameliyatını gerçekleştirdi. İşte detaylar…
Başarılı Beyin Cerrahından Bir İlk Daha: Ülkemizde İlk Defa Akıllı Beyin Pili Kullanıldı! mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ülkemiz beyin cerrahisi konusunda markalaşmaya devam ediyor. Beyin pili ameliyatları Parkinson hastalığı ve titreme (esansiyel tremor) hastalığı başta olmak üzere birçok nörolojik hastalığın tedavisinde uygulanan bir yöntemdir. Ülkemizde de beyin pili ameliyatları uzun yıllardır başarıyla uygulanırken, akıllı beyin pili ise ilk defa 01 Aralık 2022 tarihinde Türkiye'de başarı ile başarılı cerrah Doç. Dr. Sait Öztürk tarafından gerçekleştirildi.

Türk cerrahların yetenekleri ve modern teknolojik cihaz kullanım yaklaşımları dünyada ses getirmeye devam ediyor. Bunlardan birisi de Beyin pili kullanımında gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk defa Akıllı Beyin Pili kullanımı ile yine bir ilke imza atıldı.

Konu hakkında bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sait ÖZTÜRK: ‘’ Beyin pili ameliyatları sayesinde Parkinson hastalığı, istemsiz kasılmaların eşlik ettiği distoni hastalığı, ailesel titreme hastalığı, ilaca dirençli epilepsi ve depresyon hastalıklarının tedavisini uzun yıllardır ülkemizde başarıyla uygulamaktayız. Ancak mevcut teknolojide kullanılan piller sayesinde sadece beyine elektrik enerjisi verilmektedir. Akıllı pil sayesinde ise hem beyinde hedeflenen alana elektrik enerjisi verilir, hem de beyin hücrelerinde (nöron) oluşan bozulmuş sinyaller akıllı pil tarafından kayıt altına alınır. Kayıt altına alınan bu bozulmuş beyin sinyalleri hekim tarafından incelenir ve bu sayede hastaya özgü elektrik düzeyleri ve ilaç düzenlemeleri yapılır. Kısacası her hasta kendi içinde farklı olmasına rağmen klasik beyin pili ile her hastaya benzer elektrik tedavileri verilmekteydi. Akıllı beyin pili sayesinde ise hastanın beyninden elde edilen sinyallere göre hem elektrik tedavisi hem de ilaç tedavisi düzenlenebilmektedir’’ dedi.

AKILLI BEYİN PİLİ HASTAYA KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİ İMKÂNI SUNUYOR

Dünyanın birçok ülkesinden başvuran yüzlerce hastaya başarılı tedaviler uygulayan Doç. Dr. Sait ÖZTÜRK, 2022 yılında ülkemizde ve Ortadoğu coğrafyasında ilk defa ilaca dirençli (majör) depresyon ve ilaca dirençli epilepsi (sara) hastalarında beyin pili ameliyatları uygulayarak adından söz ettirmişti.

# beyin pili, Beyin Pili tedavisi, Akıllı beyin pili, sait öztürk, doç. dr. sait öztürk, beyin pili sait öztürk, Akıllı Beyin Pili Sait Öztürk, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sait Öztürk, beyin ve sinir, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çocuklarda Solunum Yolu Enfeksiyonunda Antibiyotiğe Dikkat! Antibiyotik Hangi Tedavide Kullanılmalı? İşte Dikkat Edilmesi Gerekenler! mask
Çocuklarda Solunum Yolu Enfeksiyonunda Antibiyotiğe Dikkat! Antibiyotik Hangi Tedavide Kullanılmalı? İşte Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Beyin ve Hafıza Nasıl Geliştirilir? Neler Yapmak Gerekir? İşte Uzmanından Beyin ve Hafızayı Geliştirmeye Yönelik Üç Tavsiye! mask
Beyin ve Hafıza Nasıl Geliştirilir? Neler Yapmak Gerekir? İşte Uzmanından Beyin ve Hafızayı Geliştirmeye Yönelik Üç Tavsiye!
Eser Yenenler'de 'Alerjim Var' Demişti... Peki Tokluk Hormonu Nedir? Alerji Yapar mı? Tedavisi Nasıl Yapılır? İşte Ayrıntılar... mask
Eser Yenenler'de 'Alerjim Var' Demişti... Peki Tokluk Hormonu Nedir? Alerji Yapar mı? Tedavisi Nasıl Yapılır? İşte Ayrıntılar...
Tüm Kadınların Dikkatine! Sabahları Bir Bardak İçtiğiniz Anda Fiziğiniz Adriana Lima’nınkiyle Kapışacak! Görenlerin Dibinin Düşmesi Normal… Hemen Deneyin! mask
Tüm Kadınların Dikkatine! Sabahları Bir Bardak İçtiğiniz Anda Fiziğiniz Adriana Lima’nınkiyle Kapışacak! Görenlerin Dibinin Düşmesi Normal… Hemen Deneyin!
Anne Adayları Kışa Dikkat! Uzmanlar Uyarıyor; Günde 1 Bardak Portakal Suyu... mask
Anne Adayları Kışa Dikkat! Uzmanlar Uyarıyor; Günde 1 Bardak Portakal Suyu...
Bariclip Nedir? Nasıl Yapılır? Obez Kişilere Yeni Tedavi Yöntemi! İşte Ayrıntılar... mask
Bariclip Nedir? Nasıl Yapılır? Obez Kişilere Yeni Tedavi Yöntemi! İşte Ayrıntılar...
Anneler Emzirme Döneminde Nelere Dikkat Etmeli? Nasıl Beslenmeli? İşte Emziren Anneler İçin Besleme Öneriler! mask
Anneler Emzirme Döneminde Nelere Dikkat Etmeli? Nasıl Beslenmeli? İşte Emziren Anneler İçin Besleme Öneriler!
Dikkat! Hamilelik İçin 35 Yaş Uyarısı! Bu Faktörler Annelik Oluşumunu Önleyebiliyor! İşte Annelik Şansını Düşüren 10 Önemli Neden! mask
Dikkat! Hamilelik İçin 35 Yaş Uyarısı! Bu Faktörler Annelik Oluşumunu Önleyebiliyor! İşte Annelik Şansını Düşüren 10 Önemli Neden!
Kilo Verememenizin Ardındaki Sebep Diyet olmayabilir! Seratonin ve Dopamin Hormonuna Dikkat! mask
Kilo Verememenizin Ardındaki Sebep Diyet olmayabilir! Seratonin ve Dopamin Hormonuna Dikkat!
Hamileyken Cilt Bakımı Yaptırılır mı? Hamilelikte Cilt Bakımı Nasıl Olmalıdır? Nelere Dikkat Edilmelidir? İşte detaylar... mask
Hamileyken Cilt Bakımı Yaptırılır mı? Hamilelikte Cilt Bakımı Nasıl Olmalıdır? Nelere Dikkat Edilmelidir? İşte detaylar...

03 Ara 2022 - 16:19 - Sağlık

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL