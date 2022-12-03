Ankara Haber; Keçiören'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Özel Bireyler Hünerlerini Sergiledi...

İlçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’ndaki etkinlikte engelli bireyler halk oyunları gösterileriyle de izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Öğrenciler sertifikalarını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un elinden aldı.

Engelli bireylerin hünerleriyle dolu etkinliğe Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, engelli bireyler ve engelli bireylerin aileleri katıldı.

“SADECE 3 ARALIK'TA DEĞİL 365 GÜN…”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok burada yaptığı konuşmada, “Sadece 3 Aralık'ta engelli vatandaşlarımızı hatırlayacak değiliz. Bir günlük farkındalıkla değil 365 gün engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmalıyız, yanlarında olmalıyız. ‘Engelsiz Şehirler, Engelsiz Kentler, Engelsiz Yaşam, Engelsiz Hayat’ bizim ilk defa kullandığımız sloganlarımızdır.

’ Engelli vatandaşlarımızın rızası ve gönlü yücelerin yücesi, uluların ulusu, yükseklerin yükseğidir. Konforlu yaşam hakkı engelli insanımızın en temel hakkıdır. Engellilerimize yaptığımız hizmetler Rabbimin nazarında da en büyük hizmettir. Bu gönüller bütün dünyanın gönlümden daha güzeldir, daha yüksektir.” dedi.

“ÇALIŞMALARIMIZ BİRÇOK KANUNUN ÇIKMASINA VESİLE OLDU”

Engellilere yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerini ilk göreve başladıkları 1994’ten bu yana sürdürdüklerini de söyleyen Başkan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“1994 yılında Keçiören Belediyemiz Özel Vakfımızla birlikte Engelli Eğitim ve Üretim Merkezini açmıştı. 1994'te bakanlıklarda engellilerle ilgili doğru düzgün bir daire başkanlığı dahi yoktu. Vakıf Başkanımız Saime Toptan Hanımefendi’dir. Saime Toptan Hanımefendi de engelli vatandaşlarımızın problemlerini kamuoyuna taşıma konusunda toplantılar, paneller, sempozyumlar yapmıştır.

Onların sesini duyurmuştur. Bizim yaptığımız bu çalışmalar birçok kanunun çıkmasına da vesile olmuştur. Engelli Üretim Merkezi’mizde engelli vatandaşlarımız eğitim alır, sonra üretim yapardı. Biz de bu ürünleri Estergon Kalemizdeki mağazamızda satarak onlar için kazanca dönüştürürdük. Tepebaşı’nda görme engelli vatandaşlarımız için kurs merkezimiz vardı.

İsteyen ders çalışıyor, isteyen okuma yazma öğreniyor, isteyen üniversiteye hazırlanıyordu. Burası vatandaşlarımızın görme merkeziydi. Bunların tamamı engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmada önemli rol oynadı.”

“TÜRKİYE'DE İLK DEFA ‘ASANSÖRLÜ ENGELLİ ARACI’ HİZMETİNİ BAŞLATTIK”

Keçiören’de inşa edilen yeni binalara asansör zorunluluğu getirerek engellilerin yaşamını büyük oranda kolaylaştırdıklarını da söyleyen Altınok şunları dile getirdi:

“Sadece 3 Aralık’ta engelli vatandaşlarımızı hatırlamak yok dedik. Her birimiz engelli adayıyız. Bu bakımdan engelli vatandaşlarımızın gözüyle yaşamımıza, hayatımıza bakmamız lazım. Sadece beş kat ve üzeri yapılarımızda asansör zorunluluğu vardı. Bundan sonra 1+1 daire de olsa, kat sayısı fark etmeksizin asansör zorunluluğu olacak dedik.

O günden sonra Keçiören’deki tüm yapılara asansör zorunluluğu getirdik. Engelli vatandaşımız illa giriş katta mı, birinci katta mı oturacak. Dördüncü, beşinci katlarda oturmak onların hakkıdır, niye oturmasınlar. Bakanlığımıza yazı yazdık. ‘Bundan sonra 1+1 de olsa asansör zorunluluğu getirelim.’ dedik. Bunu da hayata geçirdik. Engelli vatandaşlarımız hastaneye gidecek veya alışverişe gidecek veya çıkıp bir nefes alacak. Nasıl gidebilir diye düşündük.

Otobüsler müsait değil, taksiler engelli şartlarına uygun değil. Bu anlamda Türkiye'de ilk defa ‘asansörlü engelli aracı’ hizmetini başlattık. Araçlarımız Engelli vatandaşlarımızı alıyor istediği yere götürüyor. Daha sonra da oradan alıp evine getiriyor.”

“YATILI ENGELLİ EĞİTİM MERKEZİ YAPACAĞIZ”

Keçiören’de engellilerin ve engelli ailelerinin yaşamını kolaylaştıracak yeni projelere imza atacaklarının müjdesini de veren Altınok, “Bir engelli vatandaşlarımız var, bir de engelli vatandaşlarımızın aileleri var. Aile, bütün hayatını çocuğuna ya da engelli bireyine vakfediyor. Hayatının tamamını onunla geçiriyor. Hastaneye ya da özel bir davete gidemiyor.

Bunun için de Engelli Gündüzlü Misafirhanesi’ni açtık. Ailemiz isterse kendisi getiriyor isterse biz gidip engelli vatandaşımızı alıyor ve bir süre burada bakıyoruz. Bu sürede eğitim de veriyoruz. El sanatları kursuyla müzik kursuyla burada bir taraftan da çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Bakanlığımızla bir protokol daha imzaladık. Yatılı Engelli Eğitim Merkezi yapacağız. Engelli vatandaşımızın ailesi memleketine mi gidecek, tatile mi gidecek ona göre plan yapacağız ve engelli vatandaşımıza yatılı olarak bakacağız.

Çünkü bu faaliyetler engelli ailelerimizin de hakkıdır. Burada bir hafta bırakacak çocuğunu veya engelli bireyimizi. Biz de eğiteceğiz, bakımını yapacağız. Sosyologlarımız, pedagoglarımız, psikologlarımız aracılığıyla aynı zamanda kültür ve sanat faaliyetlerine dâhil edeceğiz. Yine Subayevleri’ndeki bir noktaya otizmli vatandaşlarımızla ilgili bir eğitim merkezi açacağız, bununla ilgili protokolü de bakanlığımızla imzaladık.” diye konuştu. ​