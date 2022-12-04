04 Ara 2022 - 16:07- Yeme & İçme

Ankara Haber; Başkent'te, Meksika lezzetleri eşliğinde Kupa keyfi! Şehrin Meksikalısı Ranchero Nerede... İşte Meksika Yemekleri Menüsü...

ABONE OL Google News Sayfamız

Şehrin Meksikalısı Ranchero’nun Ankara’daki One Tower şubesi, şirket toplantıları, doğum günleri, özel davetler ve happy hourlara da ev sahipliği yapıyor.
Ankara Haber; Başkent'te, Meksika lezzetleri eşliğinde Kupa keyfi! Şehrin Meksikalısı Ranchero Nerede... İşte Meksika Yemekleri Menüsü... mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Şehrin Meksikalısı Ranchero’nun Ankara’daki One Tower şubesi, şirket toplantıları, doğum günleri, özel davetler ve happy hourlara da ev sahipliği yapıyor. Kısa sürede Ankaralı lezzet tutkunlarının müdavimi haline geldiği mekanın içerisinde 20-25 kişilik kalabalık grupların rahatlıkla ağırlanabildiği, büyük boy perde ekrana, projeksiyona ve ayrı bir dekorasyona sahip iki ayrı özel bölüm yer alıyor.

Kalabalıktan izole bir ortamda Meksika yemekleri eşliğinde program yapmak isteyenler için düşünülen bu bölümler, şimdilerde Dünya Kupası heyecanına ev sahipliği yapıyor. Son olarak Meksika Büyükelçisi’nin dostlarıyla birlikte ülkesinin Dünya Kupası grup maçını izlediği One Tower Ranchero’da, siz de dostlarınızla beraber keyifli zaman geçirebilirsiniz.
# Şehrin Meksikalısı Ranchero, ankara One Tower şubesi, ranchero ankara one tower, Ranchero, ankara, Ranchero sahibi kim?, Ranchero ne yemeli?, Ranchero sos nedir?, Meksika kahvaltısında neler var?, ankara mekan önerileri 2022

04 Ara 2022 - 16:07 - Yeme & İçme

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL