Ankara Haber; Başkent'te, Meksika lezzetleri eşliğinde Kupa keyfi! Şehrin Meksikalısı Ranchero Nerede... İşte Meksika Yemekleri Menüsü...

Şehrin Meksikalısı Ranchero’nun Ankara’daki One Tower şubesi, şirket toplantıları, doğum günleri, özel davetler ve happy hourlara da ev sahipliği yapıyor. Kısa sürede Ankaralı lezzet tutkunlarının müdavimi haline geldiği mekanın içerisinde 20-25 kişilik kalabalık grupların rahatlıkla ağırlanabildiği, büyük boy perde ekrana, projeksiyona ve ayrı bir dekorasyona sahip iki ayrı özel bölüm yer alıyor.

Kalabalıktan izole bir ortamda Meksika yemekleri eşliğinde program yapmak isteyenler için düşünülen bu bölümler, şimdilerde Dünya Kupası heyecanına ev sahipliği yapıyor. Son olarak Meksika Büyükelçisi’nin dostlarıyla birlikte ülkesinin Dünya Kupası grup maçını izlediği One Tower Ranchero’da, siz de dostlarınızla beraber keyifli zaman geçirebilirsiniz.