Ankara Haber; Sincan’a Bir Millet Kıraathanesi Daha...

Temel atma töreninde konuşan Başkan Ercan Millet kıraathanesi sayısını 12’ye çıkarmayı hedeflediklerinin müjdesini verdi. Gençler Sincan’da bulunan Millet Kıraathanelerini çok sevdi, Başkan Ercan’dan yenilerini istedi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gençlere verdiği sözü tuttu, kıraathane sayısını artırmak için kolları sıvadı.

Sincan Belediyesi tarafından açılan Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanesi, Merkez İlçe Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi, Evliya Çelebi, Abdurrahim Karakoç, Temelli Millet Kıraathanesi, Fatih Millet Kıraathanesi’nin yanında; Yenikent Mustafa Kemal Mahallesi Gençlik Merkezi, Yunus Emre Gençlik Merkezi, Selçuklu Gençlik Merkezi içinde bulunan Millet Kıraathaneleri ile birlikte Sincan’da toplamda 9 millet kıraathanesi bulunuyor.

İlçede bulunan Millet Kıraathanelerine bir yenisi daha eklenerek Mustafa Kemal Mahallesinde temel atma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Başkan Ercan, “ Millet Kıraathanesi sayımız 9 oldu, 3 tane daha yapıyoruz. Sayıyı 12’ye çıkarıyoruz. Bugün burada Mustafa Kemal Mahallesi Millet Kıraathanemizin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Her bir kıraathanemizde zengin içerikli kütüphaneler de oluyor. Sincanımıza hayırlı uğurlu olsun.” İfadesini kullandı. Konuşmaların ardından dualarla butona basıldı, yeni millet kıraathanesinin temeli atıldı.