Dikkat Uykudan Nefes Darlığıyla Uyanmak Uyku Apnesi Sebebi Olabilir! Uyku Apnesi Nedir? Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bu, hava yolundaki kasların gevşeyerek hava yolunu kapatması sonucu oluşur. Kişinin uykuda nefesi duruyorsa (bunu sıklıkla eşler fark eder), uykudan nefes darlığı ile uyanıyorsa ya da gürültülü horluyorsa uyku apnesinden şüphelenebilir. Uyku apnesini önlemek için düzenli egzersiz yapılmalı, sakinleştirici ilaçlar yatmaya yakın alınmamalı ve düzenli beslenerek ideal kiloda olunmalı” açıklamasında bulundu.

Uyku apnesinin birçok belirtisinin olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Saltürk, “Kişinin uykuda nefesi duruyorsa, uykudan nefes darlığı ile uyanıyorsa, gürültülü horluyorsa fark edilmesi kolay olur. Bazen de apneler fark edilmiyor ancak hasta sabah yorgun uyanıyor, gün içinde konsantrasyon sorunları yaşıyor, uyuyakalıyor, sabahları ağız kuruluğu yaşıyor, gece sık sık uyanıyor ve çok terliyorsa uyku apnesinden şüphelenebilir. Bazı zamanlarda ise kişinin kilo verememesi, diyabet ya da hipertansiyonun kontrol edilememesi de belirtiler arasında yer alıyor” dedi.

Uyku apnesi her yaşta görülebilir

Bilinenin aksine sadece kilolu veya şişman kişilerde apnenin görülmediğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Saltürk, “Uyku apnesi her yaşta görülebilir. Genetik yatkınlık, hava yolundaki sorunlar, burun tıkanıklığı, bademciklerin büyük olması, boynun kısa ve kalın olması gibi durumlarda uyku apnesi ortaya çıkabiliyor.

Özellikle çocuklarda uyku bozuklukları olduğunda ya da ağzı açık uyuma durumları olduğunda uyku apnesinden şüphelenmek gerekir. Erken yapılacak bir girişim ile apne düzelebilir. Gözden kaçırıldığında ise çocuğun gelişimi etkilenir, boyu ve kilosu artmaz ve diğer sağlık sorunları ortaya çıkabilir” diye konuştu.

İdeal kiloda olmak uyku apnesini önlüyor

Uyku apnesinin, sanılanın aksine bazı kişilerde yan yatıldığında da ortaya çıktığını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Saltürk, “Düz yatıldığında hava yolu tıkanması daha kolay oluyor. İnceleme yapıldıktan sonra sadece düz yatıldığında apnesi olduğu anlaşılan hastalarda, düz yatmayı önleyici tedbirler alınabilir fakat bu durum her hasta için geçerli değildir. Ayrıca, hastalara sigara kullanmamaları, eğer kullanılıyorsa bırakmaları önerilir. Bununla birlikte beslenme düzenine dikkat etmek ve ideal kiloda olmak da önemli” dedi.

Kronik yorgunluk ya da konsantrasyon eksikliğine dikkat edilmeli

Uyku apnesinin tüm vücudu etkilediğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Saltürk, “Özellikle tansiyon artışı, kilo verememe, yorgunluk, halsizlik, konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, kalp yetmezliği, unutkanlık, kan şekerinin düşmesi gibi birçok sağlık sorununa yol açabilir. Hasta ya da yakını bu belirtileri fark ettiğinde doktora başvurmak gerekebilir.

Kronik yorgun, konsantrasyon güçlüğü olan kişiler, diyabet ya da hipertansiyon teşhisi konulan hastalarda mutlaka uyku apnesi sorgulanması gerekiyor. Özellikle KOAH gibi kronik akciğer hastalığı olanlarda dikkatli olunmalı, gece kötüleşme sabahları solunum sıkıntısında artma olduğunda mutlaka incelenmeli” şeklinde konuştu.

Tedavi hastanın durumuna göre belirlenmeli

Hastanın durumuna göre bir tedavi yönteminin izlendiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Saltürk, “Öncelikli olarak hasta ile konuşup ilk tanı alınır. Sonrasında ise özel bir odada hazırlığı yapılarak uyku düzeni incelenir. Bazı durumlarda hastanın burnunda kemik eğriliği uyku apnesi sorununa neden olabiliyor, bu gibi durumlarda hastanın hava yolundaki problemleri çözülür.

Eğer hasta genç ve apnesi ağır değilse öncelikle KBB muayenesi yapılır ve olası durumlar değerlendirilir. Örneğin küçük dil küçültülmesi, bademcikler çok büyükse bunların alınması ya da burun kemiklerindeki eğriliklerin düzeltilmesi planlanabilir” açıklamasında bulundu.