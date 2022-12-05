05 Ara 2022 - 12:13- Belediyeler G: 05 Ara 2022 - 14:18

Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden ‘‘7'Ayda 7 Bölge’’ Etkinliği! İlk Durak Karadeniz Günleri...

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Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Saray Nezaket Okulu, minik öğrencilere Türkiye'deki yöresel değerleri tanıtmak ve öğretmek için ‘‘7 Ayda 7 Bölge’’ etkinlik projesine Karadeniz Bölgesi ile başladı.
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden ‘‘7'Ayda 7 Bölge’’ Etkinliği! İlk Durak Karadeniz Günleri... mask
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Pursaklar Belediyesi Saray Nezaket Okulunda ‘‘7'Ayda 7 Bölge’’ projesi kapsamında Karadeniz bölgesinin yöresel ürünleri ve yöresel lezzetleri başta olmak üzere bölgenin özellikleri tanıtıldı. Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Nezaket Saray Okulu, minik öğrencilere Türkiye'deki yöresel değerleri tanıtmak ve öğretmek için ‘‘7'Ayda 7 Bölge’’ projesine Karadeniz Bölgesi ile başladı.

Karadeniz Bölgesi tanıtım etkinliğinde minik öğrencilerin yöresel lezzetleri, yöresel müzikleri ve kültürleri başta olmak üzere bölge ile bütün özellikler tek tek tanıtıldı. Çocuklar öğretmenleri eşliğinde horon oynayıp, Karadeniz’e özgü olan kuymağın tadına bakıp, lezzete ve eğlenceye doyarken Karadeniz Bölgesini detaylıca tanıma fırsatı buldu. 

‘‘İçerik yönünden zengin olan etkinliklerimizle çocuklarımızın eğlenerek öğrenmelerini sağlayarak onları geleceğe emin adımlarla hazırlıyoruz’’

Hayatın her alanına dair etkinlikler çocukları gelecek hazırladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Nezaket Okullarımızda çocuklarımızın eğlenerek öğrenmesi için her gün farklı bir etkinlikle öğrencilerimizin karşısına çıkıyoruz. Bu doğrultuda çocuklarımızın ülkemizdeki farklı farklı renkleri barındıran 7 bölgemizin yakından tanımaları için ‘7 Ayda 7 Bölge’ projesi kapsamında Karadeniz bölgesinin tüm özelliklerinin minik öğrencilerimizin bilgi haznesinde kalıcı olması için etkinlikler düzenliyoruz. İçerik yönünden zengin olan etkinliklerimizle çocuklarımızın eğlenerek öğrenmelerini sağlayarak onları geleceğe emin adımlarla hazırlıyoruz’’ dedi.

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05 Ara 2022 - 12:13 - Belediyeler

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