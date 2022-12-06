06 Ara 2022 - 00:02- Dizi Fragmanları G: 06 Ara 2022 - 00:03

Taçsız Prenses Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Taçsız Prenses Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün Yayınlanıyor? İşte Taçsız Prenses Konusu ve Oyuncu Kadrosu...

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FOX'tan Çok Konuşulacak Yeni Bir Dizi Geliyor: Taçsız Prenses. Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Volkan Keskin’in oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in yazdığı “Taçsız Prenses” dizisi, çok yakında FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Taçsız Prenses Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Taçsız Prenses Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün Yayınlanıyor? İşte Taçsız Prenses Konusu ve Oyuncu Kadrosu... mask
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Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Volkan Keskin’in oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in yazdığı “Taçsız Prenses” dizisi, çok yakında FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

İLK TEASER YAYINDA!

İsmiyle dikkat çeken ve ilk tanıtımı yayınlanan dizinin kadrosunda; İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin, Elif Kurtaran, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Feride Çetin, Merve Bulut ve Merve Şen yer alıyor.

Dizide; Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin’in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür. Masal’ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir. Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal’ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır…

Karanlığın içinde umudu bulma hikayesi “Taçsız Prenses”, çok yakında FOX’ta.

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06 Ara 2022 - 00:02 - Dizi Fragmanları

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