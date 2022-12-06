06 Ara 2022 - 20:39- Belediyeler

Ankara Haber; Mamak Ekolojik Köy Okulu’nda Dersler Başladı' Tarım Merkezi Olma Yolunda Hızla...

ABONE OL Google News Sayfamız

Tarıma yönelik teşvik, destek ve uygulamalarıyla dikkat çeken Mamak Belediyesi, çocuklarda tarım ve üretim bilincini oluşturmak amacıyla Ekolojik Vadi’de, Ekolojik Köy Okulu’nda derslere başladı.
Ankara Haber; Mamak Ekolojik Köy Okulu’nda Dersler Başladı' Tarım Merkezi Olma Yolunda Hızla... mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kırsal turizmi canlandırmak, mahalle statüsüne kavuşmuş köylerde yaşayan insanlara ekonomik destek sağlamak amacıyla Gökçeyurt Mahallesi’nde hayata geçirilen, meyve ağaçları, sebze fideleri ve üzüm bağlarıyla ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelen Mamak’ın tarım merkezi Ekolojik Vadi’de bu kez okul zili çaldı. 

Ekolojik Köy Okulu ilk öğrencileri ile ders başı yaptı. Miniklere arıcılık ve bal üretimi, ata tohumunun toprakla buluşması, tohum ambarı, kış serası, taş fırın ve tohumdan fideye kadar birçok farklı konuda eğitim veriliyor. Eğitimi yerinde ve uygulamalı olarak öğrenen çocuklar, toprağa dokunarak doğal yaşam becerileri kazanıyor. 

“Çocuklarımız tarımı, üretmeyi yerinde öğreniyor” 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ekolojik Köy Okulumuzda dersler başladı. Çocuklarımız okulumuzda verdiğimiz eğitimle tarımı, üretmeyi yerinde uygulamalı olarak öğrenecek. Ata tohumlarının nasıl çıkarıldığını, toprakla nasıl buluştuğunu görerek, yaparak deneyimleyecek. Mamak’ı tarım kenti yapma hedefi ile çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmalarla sözümüzün ne kadar doğru olduğunu kanıtlıyoruz. Toprak kokusunu özleyen Mamak’a gelsin.” dedi.
# Ankara Haber; Mamak Ekolojik Köy Okulu’nda Dersler Başladı..., ankara, ankara mamak, mamak belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Fahiş Fiyat Denetimi... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Fahiş Fiyat Denetimi...
Ankara Haber; Sincan'da Üniversite Sınavına Hazırlanan Gençlere Müjde! Ücretsiz Dağıtılacak... mask
Ankara Haber; Sincan'da Üniversite Sınavına Hazırlanan Gençlere Müjde! Ücretsiz Dağıtılacak...
Ankara Haber; Keçiören'de İlk Şehit Öğretmenler Anıtı Tamamlandı! 334 dönüm Alan Yeşillendi... mask
Ankara Haber; Keçiören'de İlk Şehit Öğretmenler Anıtı Tamamlandı! 334 dönüm Alan Yeşillendi...
Ankara Haber; Kahramankazan'da Seymen Kursuna Büyük İlgi! Seymen Geleneği Yaşayacak... mask
Ankara Haber; Kahramankazan'da Seymen Kursuna Büyük İlgi! Seymen Geleneği Yaşayacak...
Ankara Haber; Keçiören'de 2 Binden Fazla Vatandaş İstihdam Edildi... mask
Ankara Haber; Keçiören'de 2 Binden Fazla Vatandaş İstihdam Edildi...
Ankara Haber; Çankaya'da Sonbahar Temizliği! İlaçlama Çalışmaları Başladı... mask
Ankara Haber; Çankaya'da Sonbahar Temizliği! İlaçlama Çalışmaları Başladı...
Ankara Haber; Pursaklar’da Dünya Türk Kahvesi Gününde Kahve Demleme Teknikleri mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Dünya Türk Kahvesi Gününde Kahve Demleme Teknikleri
Ankara Haber; Pursaklar’da Kültür ve Sanat Dolu Etkinlikler Tam Gaz Sürüyor! mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Kültür ve Sanat Dolu Etkinlikler Tam Gaz Sürüyor!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Arsa Satış İhalesi! Mamak Derbent ve Etimesgut Eryaman... mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Arsa Satış İhalesi! Mamak Derbent ve Etimesgut Eryaman...
Ankara Haber; Mamak’ın Yeni Gözdesi: Mesut Akgül Yüzme Spor Kompleksi! mask
Ankara Haber; Mamak’ın Yeni Gözdesi: Mesut Akgül Yüzme Spor Kompleksi!
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Fahiş Fiyat Denetimi... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Fahiş Fiyat Denetimi...
Ankara Haber; Sincan'da Üniversite Sınavına Hazırlanan Gençlere Müjde! Ücretsiz Dağıtılacak... mask
Ankara Haber; Sincan'da Üniversite Sınavına Hazırlanan Gençlere Müjde! Ücretsiz Dağıtılacak...
Ankara Haber; Keçiören'de İlk Şehit Öğretmenler Anıtı Tamamlandı! 334 dönüm Alan Yeşillendi... mask
Ankara Haber; Keçiören'de İlk Şehit Öğretmenler Anıtı Tamamlandı! 334 dönüm Alan Yeşillendi...
Ankara Haber; Kahramankazan'da Seymen Kursuna Büyük İlgi! Seymen Geleneği Yaşayacak... mask
Ankara Haber; Kahramankazan'da Seymen Kursuna Büyük İlgi! Seymen Geleneği Yaşayacak...
Ankara Haber; Keçiören'de 2 Binden Fazla Vatandaş İstihdam Edildi... mask
Ankara Haber; Keçiören'de 2 Binden Fazla Vatandaş İstihdam Edildi...
Ankara Haber; Pursaklar’da Dünya Türk Kahvesi Gününde Kahve Demleme Teknikleri mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Dünya Türk Kahvesi Gününde Kahve Demleme Teknikleri
Ankara Haber; Pursaklar’da Kültür ve Sanat Dolu Etkinlikler Tam Gaz Sürüyor! mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Kültür ve Sanat Dolu Etkinlikler Tam Gaz Sürüyor!
Ankara Haber; Çankaya'da Sonbahar Temizliği! İlaçlama Çalışmaları Başladı... mask
Ankara Haber; Çankaya'da Sonbahar Temizliği! İlaçlama Çalışmaları Başladı...
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Arsa Satış İhalesi! Mamak Derbent ve Etimesgut Eryaman... mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Arsa Satış İhalesi! Mamak Derbent ve Etimesgut Eryaman...
Ankara Büyükşehir'den Üniversite Öğrencilerine Kültür Gezisi! İlk Durak Beypazarı ve Çayırhan... mask
Ankara Büyükşehir'den Üniversite Öğrencilerine Kültür Gezisi! İlk Durak Beypazarı ve Çayırhan...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Fahiş Fiyat Denetimi... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Fahiş Fiyat Denetimi...
Ankara Haber; Sincan'da Üniversite Sınavına Hazırlanan Gençlere Müjde! Ücretsiz Dağıtılacak... mask
Ankara Haber; Sincan'da Üniversite Sınavına Hazırlanan Gençlere Müjde! Ücretsiz Dağıtılacak...
Ankara Haber; Keçiören'de İlk Şehit Öğretmenler Anıtı Tamamlandı! 334 dönüm Alan Yeşillendi... mask
Ankara Haber; Keçiören'de İlk Şehit Öğretmenler Anıtı Tamamlandı! 334 dönüm Alan Yeşillendi...
Ankara Haber; Kahramankazan'da Seymen Kursuna Büyük İlgi! Seymen Geleneği Yaşayacak... mask
Ankara Haber; Kahramankazan'da Seymen Kursuna Büyük İlgi! Seymen Geleneği Yaşayacak...
Ankara Haber; Keçiören'de 2 Binden Fazla Vatandaş İstihdam Edildi... mask
Ankara Haber; Keçiören'de 2 Binden Fazla Vatandaş İstihdam Edildi...
Ankara Haber; Çankaya'da Sonbahar Temizliği! İlaçlama Çalışmaları Başladı... mask
Ankara Haber; Çankaya'da Sonbahar Temizliği! İlaçlama Çalışmaları Başladı...
Ankara Haber; Pursaklar’da Dünya Türk Kahvesi Gününde Kahve Demleme Teknikleri mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Dünya Türk Kahvesi Gününde Kahve Demleme Teknikleri
Ankara Haber; Pursaklar’da Kültür ve Sanat Dolu Etkinlikler Tam Gaz Sürüyor! mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Kültür ve Sanat Dolu Etkinlikler Tam Gaz Sürüyor!
Ankara Büyükşehir'den Üniversite Öğrencilerine Kültür Gezisi! İlk Durak Beypazarı ve Çayırhan... mask
Ankara Büyükşehir'den Üniversite Öğrencilerine Kültür Gezisi! İlk Durak Beypazarı ve Çayırhan...
Ankara Haber; Mamak’ın Yeni Gözdesi: Mesut Akgül Yüzme Spor Kompleksi! mask
Ankara Haber; Mamak’ın Yeni Gözdesi: Mesut Akgül Yüzme Spor Kompleksi!

06 Ara 2022 - 20:39 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL