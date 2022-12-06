06 Ara 2022 - 10:23- Sağlık G: 06 Ara 2022 - 10:24

Makarna Nedir? Makarna Tüketirken Nelere Dikkat Edilmeli? Peki En Çok Tüketilen Noodlelar...

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Sert buğday irmiğinden özel bir teknik ile suyla yoğurularak elde edilen hamurun istenilen biçimler kazandırılıp, kurutulmasıyla hazırlanan bir mamuldür. Ülkemizde en çok fiyonk, burgu, kalem, boru, spagetti ve erişte gibi formları daha çok tercih edilse de tam 600 farklı makarna çeşidi bulunmaktadır.
Makarna Nedir? Makarna Tüketirken Nelere Dikkat Edilmeli? Peki En Çok Tüketilen Noodlelar... mask
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Uzman Diyetisyen Zehra Bora Kara konu hakkında bilgiler verdi. Günümüzde buğdayın makarna şeklindeki tüketim oranı, ekmek şeklindeki tüketimine kıyasla oldukça artmıştır. Kurutulmuş makarnanın bozulmadan uzun süre muhafaza edilmesi de çokça tercih edilmesinin sebeplerinden biridir. 

Besin İçeriği Nasıldır?

100 gram haşlanmış makarna yaklaşık olarak 337 kalori gelirken, içerisinde yaklaşık 70,5 g karbonhidrat, yaklaşık 11 g protein ve yaklaşık 1,4 g yağ içermektedir. Özellikle de yetersizliğinde dolaşım sistemi hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, sindirim bozukluğu ve halsizliğe sebep olabilecek B grubu vitaminlerini bol miktarda içermektedir.

Gluten İçeriğine Dikkat!

Bildiğiniz üzere tahıl ürünleri, gluten içeriğinden dolayı bazı kişilerde hassasiyete neden olabilmektedir. Çölyak hastalığı glutene karşı hassasiyetten dolayı oluşan bir bağırsak emilim düzensizliğidir. Glutensiz bir diyet çölyak hastalığının tedavisi için gereklidir. Eğer glutene kaşı bir hassasiyetiniz olduğunu düşünüyorsanız market raflarında glutensiz makarna raflarına yönelmelisiniz. Son yıllarda raflarda oldukça yer edinen glutensiz makarnalar özellikle gluten intoleransı olan bireyler için doğru seçim olacaktır.

Son Dönemlerde En Çok Tüketilen Noodlelar…

Noodlelar 3 ile 5 dakika arasında hızlıca hazırlanması, düşük fiyatı, farklı sosları ile özellikle gençler olmak üzere günümüzde çok fazla tüketilmektedir. Genel olarak makarna grubunda yer alması sebebiyle zararsız gibi görünse de insan sağlığı için zararlı olduğu düşünülen monosodyum glutamat (MSG) içermektedir. MSG tüketimi kanser nedenine veya kanser riskinde artışa sebep olduğuna dair kesin bir kanıt olmasa da bilim dünyası tarafında tartışılan konular arasındadır. 

Son Olarak Makarna Tüketmeden Önce Nelere Dikkat Edilmeli?

Makarnanızı kesinlikle tam buğday unundan tercih etmelisiniz çünkü tam buğday unu; düşük glisemik indeksli, tokluk verici, kompleks karbonhidrat içerikli ve diyet lifince zengindir. Makarnayı pişirirken suda eriyen vitaminlerden minimum kayıp olması için makarnanızı suda haşlamak yerine suyunu çektirerek pişirmenizi öneririm. Bu sayede makarnada bulunan vitaminler haşlama suyuna geçerek çöpe gitmez.

Makarna pişirme suyunuza ekstra tuz eklemenizi önermem. Çoğumuz makarnayı sosla tercih ederiz. Makarnanın kalorisinin yüksek olmasının başlıca nedenlerinden biri yüksek kalorili hazırlanan soslardır. Hazırlayacağınız sosun içerisine krema, yağ ve salça eklemekten kaçınınız.

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06 Ara 2022 - 10:23 - Sağlık

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