Ankara Büyükşehir'den Üniversite Öğrencilerine Beypazarı ve Çayırhan'a Tarihi ve Turistik Gezi...

Üniversiteliler, hem Ankara’yı yakından keşfetti hem yöresel yiyecekleri tattı hem de bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Öğrenci dostu uygulamalarıyla tüm Türkiye’ye örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte öğrenim gören üniversite öğrencilerini sosyal aktivitelerle buluşturmaya devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Geçici Barınma Merkezi’nde misafir edilen üniversite öğrencileri Beypazarı ve Çayırhan’a düzenlenen gezide bir araya geldi. Beypazarı Tarihi Çarşısı’nı, Kent Tarihi Müzesi’ni ve Çayırhan Gölü’nü gezen öğrenciler şehrin tarihi, doğal mekânları ile sosyal alanlarını keşfetti. Gün boyu birbirleriyle vakit geçirerek kaynaşma imkânı bulan öğrenciler, hem bol bol hatıra fotoğrafı çekildi hem de geleneksel ve yöresel yiyecekleri tattı.

Amaçlarının Ankara’ya gelen üniversite öğrencilerinin Başkenti de yakından tanımalarını istediklerini söyleyen Kurtuluş Geçici Barınma Merkezi İdarecisi Zeynep Deniz, “Çocuklarımız burada sadece okul okusunlar istemiyoruz. Gezsinler Ankara’mızı tanısınlar, buranın kültürüne hâkim olsunlar istiyoruz. Çünkü her gelen ‘Ankara’da deniz yok biz ne yapacağız burada?’ diyor.

Ankara deniz olmadan da sevilebilecek bir yer bunu tanıtmaya çalışıyoruz. Bugün Beypazarı’nı gezdik, denizimiz varmış hissi oluşturmak için Çayırhan Gölü’ne geldik. Ayrıca kahvaltı, sinema, tiyatro, gezi ve konser etkinlikleri de yapıyoruz. Bu şekilde öğrencilerimizle bir aile ortamı kurmaya çalışıyoruz. Çünkü ailelerinden uzakta yaşıyorlar. Aileden uzakta yaşamanın ne demek olduğunu bildiğimiz için öğrencilerimizi yaşadıkları maddi ve manevi boşlukları doldurmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

“SADECE KONAKLAMA DEĞİL, BÜTÜN MANEVİ DESTEKLERİ SAĞLIYORLAR”

Üniversite okumak için Ankara’yı tercih eden öğrenciler ABB’nin sadece konaklama konusunda değil manevi konuda da destek olduğunu söyleyerek “üniversite Ankara’da okunur” mesajı da verdi.

Kendilerini Ankara’da evlerinde gibi hissettiklerini belirten öğrenciler ABB’ye şu sözlerle teşekkür etti:

-Fatma Arslan: “Mardin’den Ankara’ya okumaya geldim. Mansur Başkan’ımız olmasaydı belki Ankara’yı bu kadar çok sevmeyecektim. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum hem kendi hem de arkadaşlarımın adına. Sadece konaklama imkânı değil bize manevi bütün destekleri sağlıyorlar. Başkanımız bizi ziyarete de geliyor, bunu herkes yapmaz.”

-Ümran Akgedik: “Malatya’dan geliyorum. Başvurularımız yedekte kaldığı için yerleşemedik. Mansur Başkan’ımız sayesinde Belediyemizin açmış olduğu yurtlarda konaklama imkânı bulduk. Aynı zamanda derslerimizden kalan boş zamanlarımızda bizler için sosyal aktiviteler de düzenleniyor ve onlara da katılıyoruz. Bu durumdan çok memnunuz ve mutluyuz çok teşekkür ederiz.”

-Menşure Şerboyeva: “Özbekistan vatandaşıyım ve Ankara’da üniversite kazandım. Buraya geldiğimde benim yurt sıralamam yoktu ve kalacak yerim de yoktu. Belediyenin yurtlarında kalıyorum şu an. Servislerle tiyatrolara, konserlere götürüyorlar ve hiçbir ücret de almıyorlar. Çok memnunum, çok teşekkür ederiz. Öğrenci şehri bence Ankara…”

-Semiha Göl: ”İstanbul’dan geldim. Belediyemizin bize konaklama imkânı sunduğu yerde kalıyorum ücretsiz bir şekilde. Ankara ilk başta güzel bir şehir değildir, denizi yok falan diyorduk ama gezdikçe, gördükçe, öğrendikçe mutlu oluyoruz. Herkesin burada okumasını tavsiye ederim. Seviyoruz, mutluyuz öğrenci olarak. Bu şehirde okunulacağını ben bu sene daha iyi öğrendim ve anladım inşallah devamı da burada olur.