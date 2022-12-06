Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Film Mirasım' Erişime Açıldı! Osmanlı Son Döneminden Cumhuriyet'in İlk Yıllarına...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına, Anıtkabir'in yapımından Kore Savaşı'na kadar Bakanlığın arşivinde yer alan görüntüleri, internet sitesinden ve "Film Mirasım KTB" uygulamasından erişime sunduklarını duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filmlerin dijitalleştirilmesinde ve restore edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Filmlere http://filmmirasim.ktb.gov.tr adresinden ve 'Film Mirasım KTB' mobil uygulamalarından ulaşılabiliyor.

https://twitter.com/MehmetNuriErsoy/status/1600022403492593664