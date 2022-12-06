Helikobakter Pilori Nedir? Nelere Dikkat Edilmeli? İşte Helikobakter Pilori'den Kurtulmak İçin 9 Doğal Yöntem...

Diyetisyen Muhammed Şahin konu hakkında bilgiler verdi. Helikobakter pilori genellikle çocukluk çağında alınan ve mideyi enfekte eden bir tür bakteridir. Bunun yanı sıra sindirim kanalındaki ülser ve gastritlerden temelde bu patojen sorumlu. Peki Helikobakter Pilori den nasıl doğal yöntemlerle nasıl kurtulabiliriz?

İşte 9 Doğal Yöntem:

*Probiyotikler: Genellikle antibiyotiğe dayanıklı bir patojen olan Helikobakter Pilori tedavisinde Probiyotikler etkilidir.

*Çörek Otu: Günlük 2 gr çörek otu tüketiminin bu patojenin tedavisinde etkili olduğunu çalışmalar ortaya çıkarmıştır.

*Brokoli Filizleri: 1-2 Günlük filiz halindeki brokoli Sülforafan kimyasalını içerir ki bu kimyasal güçlü bir antioksidandır ve Helikobakter Pilori tedavisinde etkilidir.

*Yeşil Çay: Günlük yeşil çay tüketimi gastrik mukozal inflamasyonları ve Helikobakter Pilori tedavisinde etkilidir.

*Sarımsak: Doğal bir anti-inflamatuar ve antibiyotik olan sarımsağın; hem çiğ hem pişmiş halde tüketilmesi Helikobakter Pilori’nin öldürülmesinde etkilidir.

*Propolis: İçeriğindeki yüksek fenolik bileşenler bu patojen ile savaşta propolisi etkili kılar.

*Helicobakter Pilori Diyeti: Fermente gıdalardan, omega 3 yağ asitlerinden, meyve ve sebzelerden zengin bu diyet Helikobakter Pilori semptomlarını hafifletir.

*Psikolojik Stresin Azaltılması: Psikolojik stresin yatıştırılmasının Helikobakter Pilori semptomlarını hafiflettiği; stresin arttığı durumda enfeksiyonun şiddetlendiğini yapılan çalışmalar ortaya koymuştur.

*Ev Fermente Elma Sirkesi: Ev elma sirkesinin mide rahatlatıcı ve Helicobakter Pylori semptomlarını hafifletici etkisi olmaktadır.