Sağlık Bakanlığı Müjdeyi Verdi! Sağlık personeli alımı 2023: 27 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak?

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen alanlarda ve bölgelerde 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak belirlendi.

Söz konusu karara göre 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, üç hemşire, bir diyetisyen, bir diş tabibi, bir psikolog ve bir sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacağı kaydedildi.