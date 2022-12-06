Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaptırmak Mantıklı Mı? Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar, neyi karşılamaz? İşte Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) güvencesine sahip kişilerin, SGK anlaşmalı özel hastanelerde cüzi bir katılım payı ödeyerek muayene, tahlil ve tedavi hizmeti almasını sağlayan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na olan talep 2022 yılında da artışını sürdürdü. Ancak talep artışına rağmen kamuoyunda Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile ilgili yanıtları merak edilen sorular yer alıyor.

150 yılı aşkın köklü geçmişiyle müşterilerine hizmet veren Generali Sigorta, sigortalıların daha kapsamlı ve uygun fiyatlarla özel hastanelerde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerini sağlayan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile ilgili merak edilen bu soruların yanıtlarını kamuoyuyla paylaştı.

Kimler yaptırabilir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı Generali’den yaptırabilmek için başvuruda bulunan kişinin SGK’lı olması gerekmektedir. Aranan diğer önemli şartlar ise 14 gününü doldurmuş bebek ile 59 yaş aralığında ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Teminatlar neler?

Tamamlayıcı sağlık sigortası limitsiz yatarak tedavi, isteğe bağlı 6, 8, 10 veya 12 doktor muayenesine kadar ayakta tedavi ve isteğe bağlı 2 farklı (standart ve genişletilmiş) check-up teminatlarından oluşmaktadır. Sigortalıların poliçeleri kapsamında yatarak tedavi teminatı ile ameliyat, hastane tedavi ücretleri, acil tedavi giderleri ve evde bakım gibi birçok sağlık masrafı, ayakta tedavi teminatı ile doktor muayeneleri, görüntüleme, laboratuvar hizmetleri ve ileri tanı yöntemleri karşılanmaktadır.

Hangi hastanelerde geçerli?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, sigortanın yaptırıldığı sigorta şirketinin ve SGK’nın anlaşmalı olduğu özel hastanelerde kullanılabilmektedir. Sigortalı, hangi hastanelerde hizmet alabileceğini sigorta yaptıracağı şirketin yetkililerine veya acentelerine sorarak kolayca öğrenebilmektedir.

Eşler yararlanabilir mi?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan eşlerin ve çocukların yararlanabilmesi için ayrı başvurular yapmaları gerekmektedir.

Poliçe süresi ne kadar?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçeleri, poliçenin aktif hale geçtiği günden itibaren 1 yıl geçerlidir.