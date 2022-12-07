Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u Ziyaret Etti...

Başkan Şimşek, kendisini makamında misafir eden Kültür ve Turizm Bakanı’na, turizme yeni kazandırılacak olan, oluşumu 1 milyon yıl öncesine dayanan, sarkıt, dikit ve sütunların yer aldığı, kendi kendini sürekli yenileyen özelliğiyle içerisinde 10-15 günde bir yeni sarkıtlar oluşarak fark yaratan Tulumtaş Mağarası hakkında bilgiler verdi.

Gölbaşı’nın doğal güzellikleri ve ilçenin önemli unsurlarından olan göllerin de altını çizen Şimşek, göl etrafında yapılan rekreasyon alanları ve düzenlemelerle beraber göl çevresinin düzenli uğrak yeri haline gelerek vatandaşların keyifle zaman geçirdiği yerler olduğunu vurguladı.

Spor turizmi açısından da Gölbaşı’nın önemine dikkat çeken Başkan Şimşek, “İlçemizi markalaştıran, dünyanın her yanından insanı Gölbaşı’na çekerek, konaklatarak esnafımıza da katkı sağlayan, önemli sporcuları Gölbaşı’mızda buluşturan, 2023 yılında 6 tane Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak Uluslararası Bilardo Kompleksimiz ve ilçemize değer katıp fark yaratacak projelerimiz hakkında Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a bilgi verip fikir alışverişinde bulunduk.

İlçemizi markalaştırma ve global ölçekte tanıtma yolundaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Anlattığımız projeler hakkında memnuniyetlerini ve teşekkürlerini ileten, bizleri sıcak şekilde karşılayarak makamında misafir eden Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.