07 Ara 2022 - 10:28- Yaşam G: 07 Ara 2022 - 10:29

"Elif Ana" Filminin Galası Yapıldı! Gerçek Bir Hayat Hikayesi Olan "Elif Ana" Filmin Konusu Nedir? İşte Oyuncu Kadrosu ve Detaylar...

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"Elif Ana" Filminin galası Cemal Reşit Rey Kongre merkezinde seçkin konukların katılımıyla gerçekleştirildi.
"Elif Ana" Filminin Galası Yapıldı! Gerçek Bir Hayat Hikayesi Olan "Elif Ana" Filmin Konusu Nedir? İşte Oyuncu Kadrosu ve Detaylar... mask
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Filmde oynayan oyuncular Aliye Uzunatağ, Ali Sürmeli , Cezmi Baskın ,Orhan Aydın, Sermiyan Midyat ,Necmettin Çobanoğlu,Turgay Tanülkü,Hülya Diken, Sadık Gürbüz yapımcılar Ökkeş Sevimli ,Kazım Çarman ,Ali Bilmeç ,Hasan Bilmeç ,Bilal Bilmeç , Uygulayıcı yapımcı Şirvan Yılmaz yönetmenler Kazım Öz ve Semir Aslanyürek basının sorularını yanıtladılar.

"Elif Ana" karakterine hayat veren Aliye Uzunatağ yılın dört mevsiminde çekilirken "Elif Ana" filminde çekim sırasında yaşanan zorlukları anlatırken Uzunatağ rolüne yörenin kültürünü ve yaşam şartlarını film öncesi köy halkıyla yaşadığını anlattı o yıllarda yaşayan Elif Anaya övgüler yağdırdı.

"Elif Ana" filminin diğer oyuncu İlyas Salman ise kısa bir rolüm olmasına rağmen böyle bir filmde oynadığım için çok mutlu olduğu çok fazla konuşmak istemiyorum sadece sinema severlerin bu filmi izlemesini istiyorum dedi.

Yapımcılar Ökkeş Sevimli ve Kazım Çarman gerçek bir hayat hikayesi olan "Elif Ana'yı beyaz perdeye taşıdıkları İçin çok mutlu olduklarını dile getirirken
bu dünyayı iyilik kurtaracak dediler.

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Elif Ana, ömrünü iyiliğe adamış bir kişidir. Ömrü, derdi olanın derdine, darda olanın yardımına koşmakla geçmiştir. Yaptığı iyiliklerin karşılığında tek biriktirdiği değer, insani hazdır. Yani iyiliklerinin karşılığını cüzdanında değil, vicdanında biriktirmiştir. Elif Ana’nın yaşamı ve bu yaşamla insanlığa bıraktığı anıları, insanî değerlerin alkış yuvası gibidir. Bu nedenledir ki, onun yaşamı “İyiliğe Giden Yol” olarak anlatılacak.

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07 Ara 2022 - 10:28 - Yaşam

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