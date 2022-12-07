07 Ara 2022 - 16:09- Belediyeler

Ankara Haber; Sincanlı Çocuklar Törekent Gençlik Merkezi’nde Drama Derslerini Çok Sevdi...

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Kültür, sanat ve spor alanında gençlere ve yetişkinlere yönelik kurslar açmaya devam eden Sincan Belediyesi Törekent Gençlik Merkezi’nde çocuklara yönelik drama ve satranç eğitimlerine başladı. Çocukların sanata yönelik ilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan drama derslerine ilgi yoğun.
Ankara Haber; Sincanlı Çocuklar Törekent Gençlik Merkezi’nde Drama Derslerini Çok Sevdi... mask
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Sincan Belediyesi Gençlik Merkezleri ile her yaştan vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor.  Drama, resim, İngilizce dersleri gibi derslerin bulunduğu gençlik merkezlerinde küçükten büyüğe Sincanlı vatandaşlar hem sosyalleşiyor hem öğreniyor. Törekent Gençlik Merkezi de Sincan Belediyesi’nin ilgi gören merkezlerinden bir tanesi oldu. Özellikle çocukların büyük bir keyifle katıldıkları drama dersleri dikkat çekiyor. 

Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri, üç grup halinde işlenen drama derslerinde çocuklar oyunlar oynayarak beden dilini kullanmayı, empati yapmayı ve yeteneklerini geliştirmeyi öğreniyorlar. Yarışmaların da yapıldığı drama derslerinde çocuklar sadece öğrenmiyor aynı zamanda eğlenerek vakit de geçiriyor. Törekent Gençlik Merkezi’nde çocuklar için drama derslerinin yanında santranç dersleri de veriliyor. Böylece çocuklar sanata olduğu kadar spora da yönelebiliyor. Kültür ve sosyal aktivitelerin yer aldığı gençlik merkezlerinde herhangi bir kontenjan ve yaş sınırlaması bulunmuyor. 

Gençlik merkezleri, Selçuklu Mahallesi Gençlik Merkezi, Gökçek Mahallesi Gençlik Merkezi, Yunus Emre Mahallesi Gençlik Merkezi, Törekent Mahallesi Gençlik Merkezi ve Mustafa Kemal Mahallesi Gençlik Merkezi olmak üzere beş noktada hizmet veriyor.

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07 Ara 2022 - 16:09 - Belediyeler

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