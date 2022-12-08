Bakan Kurum Açıkladı; 2023'te Poşet fiyatlarına zam mı var? Poşet fiyatları ne kadar olacak? Marketlerde poşet kaç lira?

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı açıklamda, poşete bu yıl da zam yapılmayacağını açıkladı.

Bakan Kurum açıklamasında, plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumunu ve 23 bin ton sera gazı salınımını engellediklerini belirterek, "Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz. Şimdi poşette gösterdiğimiz başarıya, inşallah, Depozito Yönetim Sistemi’mizle de ulaşacağız. 2023’ün sonuna kadar ülkemizin her yerinde 7 bin depozito iade noktasıyla milletimize hizmet verecek; ekonomimize katkı verecek ve en önemlisi de doğamızı koruyacağız." dedi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Birkaç gündür soruluyordu. Meclis Genel Kurulu bütçe görüşmelerimizde açıkladım. Bu yıl da poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirledik" ifadelerine yer verdi.