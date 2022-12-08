Ankara Haber; Mamak Belediyesi'nden Bir Kütüphane Daha! "Kütüphane Dostu Belediye" Ödüllünü Almıştı...

Mamak Belediyesi kütüphanelerinden yararlanmak isteyenlerden Mamak Belediyesi Kütüphaneleri Randevu sistemi ve Kültür Bakanlığı Kütüphane Otomasyon Sistemi (KOHA) olmak üzere iki kayıt alınıyor. Mamak Belediyesi Kütüphaneleri Randevu Sistemi üzerinden alınan kayıt ile tüm Mamak Uyanık Kütüphanelerinden faydalanılabiliyor.

Mamak’ın uyanık kütüphaneleri, bir kütüphaneden daha fazlası… Çeşitli sanat etkinlikleri, faaliyetler, atölyeler, tanıtım günlerinin yapıldığı kütüphanelere gelenler bu programlardan faydalanarak kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

“Gelecek Nesiller İçin Çalışıyoruz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mimar Turgut Cansever’in dediği gibi ‘Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder.’ Mamak Belediyesi olarak biz gelecek nesiller için çalışıyoruz. En iyi şartlarda en iyi şekilde yetişmeleri, iyi eğitim almaları bizim en büyük önceliğimiz ve sorumluluğumuz. Hizmete açtığımız ve yapımı devam eden her projemizde bu anlayışın izlerini ve örneklerini görebilirsiniz. Çünkü biz, gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel mirasın, iyi bir eğitim olduğuna inanıyoruz” dedi.