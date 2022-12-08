08 Ara 2022 - 10:38- Belediyeler G: 08 Ara 2022 - 10:39

Ankara Büyükşehir Belediyesi Atık Malzemelere Yeniden Hayat Veriyor! Aşti 'nin Çatısı Patili Dostlar İçin Yuva Oldu...

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Sıfır atık anlayışı doğrultusunda projelerini hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde kurduğu geri dönüşüm atölyesi ile ömrünü tamamlamış eşyaları tekrar kullanıma kazandırıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Atık Malzemelere Yeniden Hayat Veriyor! Aşti 'nin Çatısı Patili Dostlar İçin Yuva Oldu... mask
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Son olarak, AŞTİ’nin çatısından çıkan atık materyallerin sokaktaki patili dostlar için yuvaya dönüştüğü uygulama sayesinde ekonomik olarak da tasarruf ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğini önleyerek ekonomiye kazandırılan geri dönüşüm projelerini birer birer hayata geçiriyor.

Çevre kirliliği, iklim krizi ve küresel ısınma mücadelesini yaptığı doğa dostu ve çevreci çalışmalarla destekleyen ABB, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan atölyeyle de geri dönüşüme destek veriyor.

Atölyede; işlevselliğini yitirmiş, metalden tahtaya kadar tüm atık materyaller yeniden hayat buluyor. Gerçekleştirilen çalışmalarda; atık malzemelerin dönüşümü ile yeni ürünlerin ortaya çıkarılması, geri dönüşüm farkındalığı kazandırılması ve bu bilincin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Ayrıca yapılan çalışmalarla ekonomik olarak da tasarruf ediliyor. 

AŞTİ’NİN ÇATISI SOKAK CANLARINA YUVA OLDU

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı; hurdaya çıkan otobüslerden alınan koltukları, yenilenen çocuk oyun alanlarından alınan eski plastik oyuncakları, bakım onarım çalışması yapılan binalardan çıkan materyalleri, madeni yağ taşınan varilleri ve çürümeye terk edilmiş pek çok eşyayı kurdukları atölyelerde geri dönüşümle tekrar kullanıma kazandırıyor. 

Son olarak; yenilenen AŞTİ’nin çatısından çıkan malzemeler değerlendirilerek, soğuk kış aylarında sokak hayvanlarının barınmaları için birer kulübeye dönüştürüldü. TED Üniversitesi öğrencileriyle birlikte yapılan yuvalar, gelen taleplere göre dernekler ile hayvan severlere verilecek.

 

 

 

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08 Ara 2022 - 10:38 - Belediyeler

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