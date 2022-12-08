Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Öğrencilerle Buluşmaya Devam Ediyor!

İlçedeki tüm okulları tek tek ziyaret edip öğrencilerle görüşen, Sincan’a dair attığı her adımda gençlerin de fikirlerini alan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın bu haftaki durağı Sincan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Başkan Ercan yaptığı konuşmada Sincan’a yapılan yatırım ve projeler hakkında bilgi verdi, gençlerin fikirlerini sordu. Öğrencilerin sorularını da içtenlikle yanıtlayan Başkan Ercan gelen talepleri de ilgili birimlerce karşılanması için talimat verdi.

Okulun spor ekipmanlarının yeterli olmaması nedeniyle spor yapamadıklarını belirten öğrenciler Başkan Ercan’dan destek istedi. Başkan Ercan bir masa tenisi ile voleybol, basketbol topları gibi ekipmanların karşılanacağı müjdesini verdi.

ÖĞRENCİLERE DİJİTAL EĞİTİM MODÜLÜ

Programın ardından Başkan Ercan üniversite sınavına hazırlanan 12. Sınıf öğrencilerine dijital eğitim modülüne giriş kodları dağıttı. Sincan Belediyesi tarafından hazırlanan bu eğitim modülünün içinde 17 farklı yayınevinden 350 binden fazla soru ve çözümü bulunuyor. Aynı zamanda konu anlatımları, videolu soru çözümleri de yer alıyor.Cep telefonu, tablet ve bilgisayar ortamında kullanılabilecek bu modül ile öğrenciler istedikleri zaman uygulamaya girerek soru çözebilecek.