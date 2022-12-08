Ankara Haber; Çankaya'da Açılışlar Hız Kesmeden Devam Ediyor! Ümitköy Çankaya Evi ve Stk Koordinasyon Merkezi...

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: "Hız kesmeden, dinlenmeden, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Dört mevsim açılış yapıyor, temel atıyor, dört mevsim kurdele kesiyoruz. Atatürk'ün izinde çok çalışarak değerli eserler vermeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, 23 Nisan'da Bademlidere Cumhuriyet Parkımızı, 13 Ekim'de Abidin Paşa Köşkü Kurtuluş Savaşı Müzemizi ve 29 Ekim'de de Atatürk Kültür Merkezi'ni Başkentimize kazandıracağız"

Çankaya Belediyesi hizmetlere ve açılışlara hız kesmeden devam ediyor. Çankaya Belediyesinin Ümitköy'de yapımını tamamladığı, hem modern mimarisi hem de çoklu işlevi ile dikkat çeken yeni hizmet binası açıldı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa, Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, Belediye Meclis Üyeleri ve muhtarlar katıldı. Ünlü keman virtüözü Canan Anderson'ın konseri ile renklenen açılışa Ümitköylüler de yoğun ilgi gösterdi.

DÖRT MEVSİM AÇILIŞ

Açılışta konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen "Hız kesmeden, dinlenmeden, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Dört mevsim açılış yapıyor, temel atıyor, dört mevsim kurdele kesiyoruz. Şimdi Ümitköy Hizmet Binamızı açıyoruz. Önümüzdeki bir ayda 3 park açacağız. Bir tane geri dönüşüm merkezini hizmete açacağız ve Çayyolu Hizmet Binamızın açılışını gerçekleştireceğiz. Bu yüzden bu ay sizleri açılışlarımızda daha çok misafir edeceğim" dedi.

Alacaatlı'da hizmete açacakları yeni parka, Ekim ayında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden sanatçı Onur Şener'in ismini vereceklerini kaydeden Başkan Taşdelen "Onur Şener'in adını Çankayamızda yaşatacağız" dedi.

AÇILIŞ MARATONU

Çankaya’ya değerli eserler kazandırmaya devam edeceklerini belirten Başkan Taşdelen, "Bu ay ve yeni yılın ilk haftası içinde Çankayamıza üç yeni park kazandırıyoruz. Parklarımızla birlikte Çayyolu, Ümitköy ve Alacaatlı bölgelerimizin yararlanabileceği bir de geri dönüşüm merkezini hizmete açacağız. Çankayamız böylece önemli bir atık değerlendirme merkezine daha kavuşacak. Hizmet maratonumuza bir de Çayyolu Hizmet Binamızı ekleyeceğiz. Ocak ayı ile birlikte hizmet binalarımızın sayısını üçe çıkaracağız" diye konuştu.

KİRA ÖDEMEYEN BELEDİYE

Ümitköy ve Çayyolu hizmet binalarının açılışlarıyla birlikte Çankaya'nın tüm merkezleriyle kendi mülkünde hizmet veren bir belediye haline geleceğine dikkat çeken Başkan Taşdelen, "Bugün 7 Aralık Ümitköy hizmet binamızı açıyoruz. 7 Ocak'ta da içinde Çankaya Evi, hizmet birimleri ve Hoş Geldiniz Masası bulunan, bir başkanlık binası gibi hizmet verecek Çayyolu Hizmet binamızı açacağız. Böylece yüzme havuzları, engelsiz yaşam merkezleri, sosyal tesisler, kreşler, Çankaya Evleri gibi yüzlerce tesisi bulunan belediyemiz, tüm Çankaya'da sadece kendi mülkündeki binalarda hizmet veriyor olacak. Artık kira ödemeyen bir belediye olacağız" dedi.

SIFIR BORÇ SIFIR KREDİ

Çankaya'nın tarihinde görülmemiş bir yatırım ve hizmet dönemini hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Taşdelen şunları söyledi: "Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesiyiz. O’nun mirasını gelecek nesillere aktarmak için, O’nun adına çalışarak layık olacağız. Biz rant için değil halk için çalışıyoruz. Her bir kuruşunu namusumuz bilip harcıyoruz. Sekiz yıldır görevdeyim ve sekiz yıldır Çankaya Belediyesi olarak bir kuruş borç almadık, bir kuruş kredi kullanmadık. O nedenle bütçemizde faiz sıfır. Borç sıfır. Bütün yatırımlarımızı, harcamalarımızı kendi kaynağımızla yapıyoruz. Bugünü kurtarmak için yarından çalmadan kendi öz kaynaklarımızla bütün hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz.

ÇANKAYA ÖRNEKTİR

Çankaya Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında da tüm Türkiye'de yapılmayanları yaptıklarını, örnek olduklarını belirten Taşdelen "Her gün maddi durumu iyi olmayan bölgelerdeki 3 bin ilkokul çocuğumuza sıcak öğle yemeği veriyoruz. Her akşam 4 binden fazla üniversite öğrencisine belediyemizin yemekhanelerinde akşam yemeği veriyoruz. Bizim için sosyal belediyecilik budur, paylaşmak budur.

Parayı sağa sola çarçur edeceklerine, rant için harcayacaklarına bizim gibi, sosyal demokrat belediyeler gibi yapsınlar. Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener şimdiden açıkladı. Millet İttifakı iktidara geldiğinde Türkiye'nin her okulunda çocuklar sıcak öğle yemeğine kavuşacak. Kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

CUMHURİYETİN 100. YILINA 3 ARMAĞAN

Açılış ve hizmet maratonlarının Cumhuriyetin 100. yılında da devam edeceğini söyleyen Başkan Taşdelen şöyle devam etti: "Atatürk'ün izinde çok çalışarak değerli eserler vermeye devam edeceğiz. Yeni yılda, Cumhuriyetimizin 100. yılında, Başkentimize üç armağanımız olacak. 23 Nisan'da Çankaya'nın en büyük parkını Bademlidere Cumhuriyet Parkımızı açacağız.

500 bin metrekaresi orman, 250 bin metrekaresi park olacak yeni eserimiz, ikinci Atatürk Orman Çiftliği olarak Başkentlilere hizmet verecek. Onlar Atamızın mirasını silmeye çalıştıkça, biz yeniden adını, mirasını yaşatmaya, yerine koymaya devam edeceğiz. 13 Ekim'de Abidin Paşa Köşkü Kurtuluş Savaşı Müzemizi açacağız. Son teknolojiyle donatılmış, eşsiz bir müzeyi Ankaramıza kazandıracağız.

29 Ekim'de de Atatürk Kültür Merkezi'ni açacağız. 1000 kişilik ve 500 kişilik iki ayrı salonu, galerileri, orkestra çukuru, kayar sahnesiyle, büyük konserlere, gösterilere ev sahipliği yapacak, Başkentin en büyük ve modern kültür merkezini Cumhuriyetimizin 100. yılında hizmete açacağız. Ata'mıza, çalışarak layık olacağız."