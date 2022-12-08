08 Ara 2022 - 20:28- Belediyeler

Ankara Haber; Başkanı Alper Taşdelen’den Çocuk İstismarına Sert Tepki!

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Önceki gün Ümitköy Hizmet Binasının açılışını gerçekleştiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, açılış töreninde yaptığı konuşmasında, tarikat mensubu bir babanın 6 yaşındaki çocuğunu evlendirmesi haberlerine ilişkin açıklamada bulundu. 
Ankara Haber; Başkanı Alper Taşdelen’den Çocuk İstismarına Sert Tepki! mask
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Ümitköy’de yeni hizmet binasının açılışını yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kamuoyuna yansıyan çocuk istismarı olayına sert tepki gösterdi. Karanlıktan ve cehaletten ancak bilim ve aklı rehber alarak çıkılabileceğini söyleyen Taşdelen, “Hepimize, herkese görev düşüyor, bilim ve aklı rehber alan bizler bu karanlığı söküp atmak zorundayız” dedi. 

Konuşmasında, kamuoyuna yansıyan çocuk istismarı olayına değinen Başkan Alper Taşdelen, “Hepimizin yüreğini dağlayan şu olay; 6 yaşında bir kız çocuğunu tarikat üyesi 29 yaşında bir adamla evlendiriyorlar. Çocuk belli bir yaşa gelince mahkemeye gidip itiraz ediyor. Bu kez sahtecilikle çocuğun kemik yaşının 21 olduğunu söylüyorlar. Böyle bir karanlık, böyle bir cehalet, böyle bir sapkınlık bu topraklarda yaşanıyor.

Bu istismarlara, bu karanlığa karşı yapacağımız tek şey; bu ülkeyi Atamızın yolunda laik, demokratik ve çağdaş eğitim ile demokrasi ve özgürlük yolunda ileriye götürmektir. Burada hepimize, herkese görev düşüyor. Her birimizin yapabileceği çok şey var. Her bir yurttaşımıza çağdaş ve laik eğitim vererek kurtarabiliriz. Atatürk devrimlerine ilkelerine sahip çıkarak hepsinin üstesinden gelebiliriz. 

KÖY ENSTİTÜLERİNDE ONURLU İNSAN YARATMA MÜCADELESİ VARDI

Ben öğretmen anne babanın evladı, Köy Enstitüsü mezunu dedenin torunuyum. Köy Enstitüsü’nde istismar asla yapılmamıştır. Çünkü orada aydınlık, çağdaş eğitim vardı. Onurlu insan, kültürlü insan yaratma mücadelesi vardı. Çağdaş eğitim alan insan hiçbir zaman böyle karanlık bir cehalet içine girmez. Bilim ve aklı rehber alan bizler bu karanlığı söküp atmak zorundayız.

Atatürk, büyük bir devlet adamı olarak bunları görmüş ve bu ülkeye çağdaş uygarlığı aşma hedefini koymuştur. Atamızın ilçesi Çankaya’da bu hedef için çalışıyoruz. Daha çok kreş açıyor, eğitime daha çok destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.

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08 Ara 2022 - 20:28 - Belediyeler

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