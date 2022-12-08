08 Ara 2022 - 11:44- Belediyeler G: 08 Ara 2022 - 11:45

Ankara Haber; Keçiören'de Atık Getirme Merkezinin Sayısı 100’e Çıkarıldı...

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sıfır Atık Projesi`ne yönelik hibe programı kapsamında Türkiye Çevre Ajansı tarafından Keçiören Belediyesine hibe edilen 7 bölmeli Atık Getirme Merkezi’nin ilçedeki sayısı 100’e çıkarıldı.
Ankara Haber; Keçiören'de Atık Getirme Merkezinin Sayısı 100’e Çıkarıldı... mask
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Geri dönüşüm çalışmalarını Keçiören’in tüm mahallelerinde yaygınlaştırmak için devam ettirilen çalışmalarla kâğıt, metal, elektronik, bitkisel atık yağ, cam, plastik ve atık piller toplanarak Sıfır Atık Projesi’ne katkıda bulunuluyor.


İlçedeki okullarda, hanelerde ve iş yerlerinde birçok atık toplama çalışması yürütüldüğünü belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Atık toplama Merkezlerimizle şehrimizde geri dönüşüm çalışmalarımızı yaygınlaştırıyoruz. Öte yandan öğrencilerimizi de bu çalışmalarımıza dâhil ederek çeşitli yarışmalarla geri dönüşümü teşvik ediyoruz.

Gelecek nesillerimize daha temiz bir dünya bırakmak için hem israfın önlenmesi hem de doğaya zarar veren atıkların geri dönüştürülmesi oldukça önemli. Yeni Atık Toplama Merkezlerimiz kentimize hayırlı olsun.” dedi.​
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08 Ara 2022 - 11:44 - Belediyeler

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