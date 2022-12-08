08 Ara 2022 - 16:14- Yaşam G: 08 Ara 2022 - 16:15

Öksürük Nedenleri Nelerdir, Öksürüğe Ne iyi Gelir? Öksürük Çok Faydalı Ancak Geçmeyen Öksürüğe Dikkat!

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Vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biri olan öksürüğün, solunum yolundan gelen her türlü virüs, bakteri, yabancı cisim ve mideden gelen asidi dışarıya atmak için oluştuğunu belirten KBB Uzmanı Op. Dr. K. Ali Rahimi, geçmeyen öksürüğün çok farklı nedenleri olabileceğini söyledi.

Öksürük Nedenleri Nelerdir, Öksürüğe Ne iyi Gelir? Öksürük Çok Faydalı Ancak Geçmeyen Öksürüğe Dikkat! mask
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Öksürük geçmediğinde mutlaka doktora başvurulması gerektiğini kaydeden Op. Dr. K. Ali Rahimi, “Geçmeyen öksürük asit reflü, alerjiler, üst solunum yolu enfeksiyonu, astım, bronşit, KOAH belirtisi olabilir” uyarısında bulundu. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. K. Ali Rahimi, son günlerde sıkça karşılaşılan geçmeyen öksürüğe ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Öksürük en önemli savunma mekanizmalarından biridir 

Öksürüğün çok faydalı olduğunu belirten Op. Dr. K. Ali Rahimi, “Vücudun en önemli savunma mekanizmalarından birini oluşturur. Solunum yolundan gelen her türlü virüs, bakteri, yabancı cisim ve mideden gelen asidi dışarıya atmak için meydana gelmiştir. Eğer öksürük mekanizması olmasaydı her nezle olma sırasında virüs çok rahatlıkla üst solunum yollarından alt solunum yollarına inerdi. Bundan dolayı öksürük bir savunma mekanizmasıdır. Bazı ilaçlar ile öksürügü yumuşatıp daha da artırıp bakterileri, asidi yabancı cisimleri dışarıya atmak içindir.” dedi. 

Öksürük mekanizması hayat kurtarır 

Öksürük mekanizmasının hayat kurtardığını ifade eden Op. Dr. K. Ali Rahimi, “Özellikle aspirasyon dediğimiz bazı gıda maddelerini veya yabancı cismin akciğere kaçmasını engellemek için öksürük mekanizması hayat kurtarır. Ancak bazı yabancı cisimler de öksürüğü durdurur ve insanlarda hayati tehlike oluşturur. Kişi öksüremediği zaman Heimlich manevrası ile güçlendirerek hastanın hayatı kurtulur. Acil durumlarda ilk yardım manevrası öğrenilmelidir.” dedi. 

Geçmeyen öksürüğün nedenleri farklı olabilir 

Bazı öksürüklerin uzun sürdüğünü, uzun sürmesinin nedeninin araştırılması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. K. Ali Rahimi, geçmeyen öksürüğün nedenlerini geniz akıntısı, sünizitlerde burun akıntısının akciğere doğru yönlendirilmesi, boğazın tahriş olması, faranjit, kronik enfeksiyon, zatürre, bronşit, alerjik, reflü ve bazı ilaçların yan etkileri olarak sıraladı. 

Geçmeyen öksürük ciddi hastalık belirtisi de olabilir 

Geçmeyen öksürüklerin ciddi hastalıkların habercisi olabildiğini de ifade eden Op. Dr. K. Ali Rahimi, bu rahatsızlıkların detaylarının uygulanan tetkikler sonucu belli olacağını söyledi. Op. Dr. K. Ali Rahimi, “Geçmeyen öksürük asit reflü, alerjiler, üst solunum yolu enfeksiyonu, astım, bronşit, KOAH belirtisi olabilir. Sigara kullanımı da geçmeyen öksürüğe yol açabilir.” uyarısında bulundu.

Öksürük geçmediğinde mutlaka uzmana başvurulmalıdır

Geçmeyen öksürük için evde yapılabilecek bazı tedaviler olduğunu ancak bu çözümlerin tedavi evresinde faydalı olmazsa kesinlikle vakit geçmeden bir uzmana muayene olmak gerektiğini vurgulayan KBB Uzmanı Op. Dr. K. Ali Rahimi, “Kronikleşmiş ve uzun süren öksürük varsa kesinlikle kulak burun boğaz uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı, dahiliye uzmanı, kardiyoloji, gastroenteroloji ve bağırsak uzmanına başvurulması gerekmektedir.” dedi.

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08 Ara 2022 - 16:14 - Yaşam

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