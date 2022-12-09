Ankara Haber: Gölbaşı Belediyesi Kendi Öz Kaynaklarıyla Büyüyor! Kiralama Dönemi Bitti... 26 Yeni Araç Hizmete Başladı!

Gölbaşı Belediyesi, vatandaşlara daha etkin, konforlu ve hızlı bir şekilde hizmet vermek amacıyla araç filosuna yeni araçlar dâhil etti. Uyguladığı tasarruf tedbirleriyle dikkat çeken Gölbaşı Belediyesi, kendi öz kaynaklarıyla temizlik, katı atık çöp toplama ve başka hizmetlerde kullanmak amacıyla iş makineleri de dâhil olmak üzere 26 yeni aracı satın alıp araç filosuna dâhil etti.

Toplamda öz kaynaklarıyla 123 araç satın alarak araç kiralama yöntemi yerine kendi kaynakları ile hizmet vermeye devam eden Gölbaşı Belediyesi, halka hizmet etmeyi daha etkili hale getirmek için hız kesmeden çalışıyor.

"Gölümüzü Temiz Tutalım"

Yeni araçların tanıtımını Mogan Gölü kenarında yapan Başkan Şimşek, Mogan Gölü’nü temizlediklerinin altını çizerek gölün temiz tutulması için vatandaşlara seslendi. Başkan Şimşek, “Gölbaşı, Ankara’nın en temiz ilçelerinin başında geliyor. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Doğal güzelliklerimiz, göllerimiz var. Vatandaşlarımıza çağrı yapıyorum, gölümüzü korumamız gerekiyor. Belirli metrelerde çöp kovaları koyduk. Pet şişeleri ve çöpleri buralara atalım. Gölümüzü temizledik, gölümüzü hep beraber koruyalım.” diye konuştu.

Araç Kiralama Yöntemine Son

Ramazan Şimşek’in Gölbaşı Belediye Başkanı olmasıyla birlikte başlayan tasarruf tedbirleri meyvesini vermeye başlamıştı. Göreve gelir gelmez Gölbaşı Belediyesi’nin mali yapısını düzeltmeye başlayan Başkan Ramazan Şimşek’in liderliğinde belediyenin birçok alanda uygulanan tasarruf tedbirlerine bir yenisi daha eklenerek daha önceden araç kiralama yönetimiyle yapılan Gölbaşı Belediyesi katı atık çöp toplama ve temizlik hizmetleri belediyenin kendi araçlarıyla yapılmaya başlanmıştı. Bu yönde çalışmaya devam eden Gölbaşı Belediyesi, öz kaynağıyla kendi bünyesine dâhil ettiği yeni araçlarla araç filosunu büyütüyor.

Üç Yılda 180 Milyon Lira Tasarruf

Başkan Şimşek, “Biz bir strateji belirledik. Yaklaşık 20 yıldır, özel sektörden kiralama yöntemi ile temin edilen katı atık çöp toplama ve temizlik hizmetinin belediyenin araçları ile yapılması sayesinde 3 yılda ödeyeceğimiz en az 180 milyon TL belediyemizde kalmış oluyor. İlk etapta 97 tane araç almıştık, bugün de 26 tane alarak toplamda 123 tane aracı Gölbaşı Belediyesi’ne aldık. Gölbaşı Belediyesi olarak planlı ve dengeli bütçe götürüyoruz. Bir tane bile kiralık aracımız kalmadı. Gururluyuz, mutluyuz. Vicdanımız çok rahat, Gölbaşılılara hizmet etmek için çalışıyoruz.” dedi.

“Tasarruf Hizmet Olarak Geri Dönecek”

Başkan Şimşek, daha önce hem personelin hem de araçların özel sektörden hizmet alımı yöntemiyle temin edildiğini, ancak 2018 yılının Nisan ayından bu tarafa 696 sayılı KHK çerçevesinde personelin belediye şirketlerine geçmesiyle başlayan belediye öz kaynaklarına yönelme sürecinin yeni alınan araçlarla devam ettiğini belirterek; bu sayede elde edilen tasarrufların Gölbaşılılara daha çok sosyal yardım, yeşil alan ve kültürel faaliyet olarak geri döneceğini söyledi.

“Hizmet Kalitesi Artacak”

Araç filosuna yeni eklenen araçların tanıtımında konuşan Başkan Şimşek, “Gölbaşı Belediyesi olarak kendi öz kaynaklarımızla hizmet kalitesini ve kapasitesini arttırmak için göreve geldiğimiz günden bu güne kadar araç filomuza 123 yeni araç ekledik. Yeni alınan araçlarla Gölbaşı’nda hizmet kalitesi daha da artacak” dedi.

“Tasarruf Tedbirleri Devam Edecek”

Belediyenin tasarruf tedbirlerini elden bırakmadığını kaydeden Başkan Şimşek “Belediyemizin araç filosuna bir yandan yeni araçlar dâhil ederken, bir diğer yandan da belediyemizin araçlarının tamiri, bakımı ve onarımını da tesislerimizdeki kendi teknik personellerimiz eliyle yapıyoruz. Belediye envanterine dâhil ettiğimiz 123 araç ile filomuzu daha da güçlendirmiş, Ankara’nın en büyük yüzölçümüne sahip ilçelerinden biri olan Gölbaşımızın dört bir yanına daha konforlu, etkin ve hızlı hizmet götürme imkânına sahip olduk. Gölbaşımızın dört bir yanında yürüttüğümüz hizmetlerimizin artarak, daha da genişleyerek devam etmesine katkı sunacak araç filomuzun belediyemize, ilçemize ve Ankara’ya hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.