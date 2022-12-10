10 Ara 2022 - 16:10- Belediyeler G: 10 Ara 2022 - 16:11

Ankara Haber; Çankaya Ayrancı Antika Pazarına İlgi Büyük! Ankara Antika Pazarı Nerede? Ankara Ayrancı Antika Pazarı hangi gün?

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Çankaya Belediyesine bağlı Ayrancı Kapalı Pazaryeri’nde her ayın ilk pazarı kurulan antika pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 

Ankara Haber; Çankaya Ayrancı Antika Pazarına İlgi Büyük! Ankara Antika Pazarı Nerede? Ankara Ayrancı Antika Pazarı hangi gün? mask
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Türkiye’nin farklı illerinden antikacı esnafının tezgah kurduğu antika pazarında eski basım kitaplar, eski paralar, eski gümüş eşyalar, eski mekanik eşyalar, plaklar, pullar, bakır eşyalar, eski porselen ürünler, oyuncaklar, ev eşyaları, fotoğraf makinaları, daktilolar, kasetler ve saatler gibi çok farklı antika ürünler satış için sergileniyor. Antikaya merakı olan Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği pazar, antika eşyaların kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlıyor.  


Ayrancı Antika Pazarı, çocukluğuna dönmek isteyen, uzun yıllar önce üretilmiş ve kullanılmış ürünlerle nostalji yaşamak isteyenlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Ayrancı Antika Pazarı, 1 Ocak yılbaşı ertesi olduğu için 8 Ocak 2023’te kurulacak.   
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10 Ara 2022 - 16:10 - Belediyeler

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