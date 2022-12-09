ANKAmall Ziyaretçilerine 2 Milyon TL Hediye Edecek! 1 kişi 500 Bin TL, 4 kişi 250’şer bin TL, 5 kişi de 100’er bin TL...

Yönetimini PROFAM’ın gerçekleştirdiği Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden ANKAmall, açıldığı 1999 yılından bu yana sürekli büyüyerek ve yenilenerek sektöründe çığır açmaya devam ediyor.

Alışveriş merkezinin 23 yıldır öncü rolünü sürdürdüğünü ve ilklerin AVM’si olarak bilindiğini söyleyen AVM Müdürü Selin Anıl Oktay, çok verimli bir yıl geçirdiklerini ve yeni yıla da önemli projelerle hazırlandıklarını belirtti.

Yeni yıl kampanyasında 2 milyon TL hediye

ANKAmall’ın sadece bir alışveriş merkezi değil, aynı zamanda eğitimin, sanatın, kültürün, sporun odağında bir merkez olarak Başkentin sosyal hayatında da önemli bir yere sahip olduğunu ve ziyaretçilerini doğru kampanyalarla buluşturmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Oktay, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Sanatsal ve kültürel boyutu zengin aktiviteler, festival ve konserler, ebeveynleri, çocukları ve gençleri besleyecek etkinliklerimiz yine nitelikli projelerle devam edecek. Hayata geçirdiğimiz kampanyalar da bir o kadar faydalı ve daha çok kişinin faydalanabileceği işler olsun istiyoruz. Örneğin yılbaşı kampanyamızda 2 milyon TL hediye ediyoruz. Çekilişe katılacak misafirlerimizden 1 kişi 500 Bin TL, 4 kişi 250’şer bin TL, 5 kişi de 100’er bin TL’nin sahibi olacaklar.”

Oktay, 1 Aralık’ta başlayan kampanyanın 26 Şubat 2023 tarihine kadar devam edeceği bilgisini paylaşarak, ‘’Ziyaretçilerimiz mevcut kampanyaya dijitalleşmeyi de önceleyerek özelliklerini tamamen yenilediğimiz ‘ANKAmall Her Şey’ aplikasyonumuz ile katılım sağlayabilecekler. Ziyaretçilerimiz, bu aplikasyon ile tüm mağazaları, mağazalara özel kampanyaları, tüm yenilikleri ve aktif etkinlikleri görebilecekler. Ek olarak yeni bir hizmet daha ekledik. Ziyaretçilerimiz her türlü öneri, istek ve görüşlerini bizlere iletebilecekler. Aplikasyondaki geri bildirim modülü üzerinde yapılan tüm işlemler kayıt altına alınacak, geribildirim hangi departmana ait ise sistem üzerinden yönlendirme sağlanacak, tüm geri bildirim kayıtları bilgilendirme amacıyla yönetici mail adreslerine iletilecek. Bu sayede ziyaretçilerimize daha üstün hizmet vermeye devam ediyor olacağız’’diye konuştu.