09 Ara 2022 - 16:10- Belediyeler G: 09 Ara 2022 - 16:11

Jandarma Arama Kurtarma Timleri Keçiören'de Nefesleri Kesti! Eğitim Tatbikatı Gerçeği Aratmadı...

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Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma Timleri Keçiören’de yer alan teleferikte eğitim tatbikatı yapıyor.
Jandarma Arama Kurtarma Timleri Keçiören'de Nefesleri Kesti! Eğitim Tatbikatı Gerçeği Aratmadı... mask
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Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma Timleri Keçiören’de yer alan teleferikte eğitim tatbikatı yapıyor.

Kayak merkezi bulunan 16 ilde meydana gelebilecek kaza, telesiyej ve teleferiklerde mahsur kalma olaylarına müdahale etmek için görevlendirilen ekipler tarafından gerçekleştirilecek 10 günlük tatbikatın ilk günü ise başarıyla tamamlandı.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı tarafından gelen eğitim yapma talebini memnuniyetle kabul ettiklerini ve arama kurtarma timlerini Keçiören’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Askerimize, polisimize ve tüm güvenlik güçlerimize kapımız sonuna kadar açıktır. Onların çalışma ve eğitim faaliyetine destek vermek bizim temel görevimizdir. Jandarma arama kurtarma timlerimizi ilçemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. İnşallah herhangi bir kaza ve afet yaşanmaz. Ancak onların varlığı bizlere güven veriyor. Her bir askerimizden, jandarmamızdan, arama kurtarma ekibimizden Allah razı olsun. Rabbim hepsine kolaylık versin” dedi.​

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09 Ara 2022 - 16:10 - Belediyeler

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