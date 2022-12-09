Çalışma Bakanı Açıkladı: EYT Ne Zaman Meclise Gelecek! EYT'de Yaş Sınırı Var Mı? Asgari Ücret 2023 Ne Kadar Olacak? İşte Detaylar...

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ve asgari ücretle ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde EYT düzenlemesi, asgari ücret artışı ve sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret artış oranına ilişkin bir rakam paylaşmayan Bakan Bilgin, Kasım ayında yapılan asgari ücret anketinde ortalama beklentinin 8 bin TL’nin üzerinde çıktığını kaydederek, "Bizim görevimiz enflasyona karşı çalışanları korumak." ifadelerini kullandı. EYT düzenlemesinde gündeme gelen yaş sınırı konusuna da değinmeyen Bakan Bilgin, düzenlemenin ay sonunda Meclis'e geleceğini belirterek, "EYT'de en kapsamlı çalışma yapılacak, kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar konusunun Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi olduğunu, bunun uzamasının nedeninin ise her kesimin dinlenmesinden kaynaklandığını söyledi.

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Meselenin devlet açısından ele alındığını ancak doğrudan doğruya işverenleri ilgilendirdiğini kaydeden Bilgin, şöyle konuştu:

"İşveren, 'Benim çalışanlarım kıdemli, tecrübeli, iş tecrübesi ve becerisi gelişmiş adamlar. Biz bunları kaybetmek istemeyiz ama bize bir de mali yükü var. Bunu nasıl yapacağız, bu süreci nasıl yöneteceksiniz?' diyor. Bize çeşitli tekliflerde bulunuyorlar. Şunu da öteleyin, bunu da öteleyin... Bir de çalışmanın teknik bölümüyle ilgili problemler var. 1999 öncesi işe girenlerle ilgili bizde dijital ortamlarda kayıt sistemi yoktu. Bunların büyük çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş. Bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz. Kapsamına tam anlamıyla ulaştığımız zaman ki ben bu ayın sonuna kadar Meclis'e getireceğimi söylemiştim, inşallah sözümü tutarım, ocak ayına sarkmaz.

Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman yüce Meclis ile bunu paylaşacağım. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Komisyonda, bugün yaş şartı olmasaydı haziran ayına göre ne kadar insan emekli olabilirdi onu açıklamıştım. 1 milyon 600 bine yakındı. Bugün bu sayı biraz daha yükselmiş bulunuyor. Ocak ayında biraz daha yükselecek. Dolayısıyla dediğim gibi, bütün verileri elimize alıp gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım. Özel sektöre yansıyacak yükün, kamuya yansıyacak yükün hepsini ortaya çıkardıktan sonra tüm kamuoyuyla paylaşacağım. Buradan şunu açıkça ifade etmek isterim, asgari ücret meselesinde biz emekçilerimizden yana tavır alacağız, bundan kimsenin endişesi olmasın."