09 Ara 2022 - 13:24- Belediyeler G: 09 Ara 2022 - 14:14

Ankaralılar Sanat ile Buluşuyor! 15 Yaş ve Üzeri Herkes Katılabilecek...

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin sosyalleşmesi için sanatsal faaliyetler düzenlemeye devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı kısa film, fotoğraf sanatı, öykü, yazma ve kurmacanın yapısı atölyesi açılacak.
Ankaralılar Sanat ile Buluşuyor! 15 Yaş ve Üzeri Herkes Katılabilecek... mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı kısa film, fotoğraf sanatı, öykü, yazma ve kurmacanın yapısı atölyesi açacak. Osmanlı Aile Yaşam Merkezi ve Mamak Gençlik Merkezi’nde ücretsiz düzenlenecek olan atölye çalışmalarına katılacak olan adaylara katılım belgesi verilecek. 

Osmanlı Aile Yaşam Merkezi ve Mamak Gençlik Merkezi’nde alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz olarak düzenlenecek olan atölye çalışmalarına katılan adaylara katılım belgesi verilecek. 

15 YAŞ VE ÜZERİ HERKES KATILABİLECEK

Birinci grup atölye çalışmalarının gerçekleşeceği Osmanlı Aile Yaşam Merkezi’nde kısa film, fotoğraf sanatı, öykü, yazma, kurmacanın yapısı atölyeleri açılacak olup, 24 Aralık’ta başlaması planlanan Mamak Gençlik Merkezi’nde ise kısa film, fotoğraf sanatı ve öykü atölyeleri açılacak.

Birinci grup atölye çalışmaların gerçekleştirileceği Osmanlı Aile Yaşam Merkezi’ndeki atölye çalışmaları ve tarihleri şöyle: 

-Öykü Atölyesi

10 Aralık 2022

20 saat/ 8 hafta

Cumartesi günleri 14.00-17.30 saatleri arasında

 

-Fotoğraf Sanat Atölyesi

12 Aralık 2022

20 saat/5 hafta

Pazartesi ve Çarşamba günleri 15.00-17.00 saatleri arasında

 

-Kısa Film Atölyesi

13 Aralık 2022

12 saat/3 hafta

Salı ve Perşembe günleri 13.00-15.00 saatleri arasında

 

-Yazma Atölyesi

13 Aralık 2022

20 saat/10 hafta

Salı günleri 15.00-17.00 saatleri arasında

 

-Kurmacanın Yapısı Atölyesi

14 Şubat 2023

12 saat/6 hafta

Salı günleri 15.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek.

15 yaş ve üzeri herkesin katılabileceği atölye çalışmalarına başvurmak isteyen adaylar, detaylı bilgiye Osmanlı Aile Yaşam Merkezi’nin 0312 507 37 30 numaralı telefonu arayarak ulaşabilecek.

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09 Ara 2022 - 13:24 - Belediyeler

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