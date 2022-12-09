09 Ara 2022 - 21:28- Dizi Fragmanları G: 09 Ara 2022 - 21:29

Dokuz Oğuz Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Dokuz Oğuz Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün Yayınlanıyor? İşte Dokuz Oğuz Oyuncuları ve Konusu...

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Yapımcılığını Gold Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş’ın oturduğu ve Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı “Dokuz Oğuz”, FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Dokuz Oğuz Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Dokuz Oğuz Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün Yayınlanıyor? İşte Dokuz Oğuz Oyuncuları ve Konusu... mask
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Yapımcılığını Gold Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş’ın oturduğu ve Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı “Dokuz Oğuz”, FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

İLK TANITIM FRAGMANI GELDİ!

İlk tanıtım fragmanıyla aksiyonun hiç azalmayacağını gösteren “Dokuz Oğuz”, Karanlık (Kubilay Aka) lakabıyla anılan Komutan Batur’un sözleşmeli Er Okan (Taylan Meydan) ve Yaşar’ı (Kayhan Açıkgöz) da aldığı dokuz kişilik gizli özel harekat timinin, Türkiye dışında yaşayan Türk kökenli insanları çevredeki tehditlerden korumak üzere harekete geçmesini ve yaşadıkları mücadelelerini anlatacak.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR!

Kubilay Aka, Deniz Işın, Yasemin Kay Allen, Hakan Boyav, Tuncer Salman, Dağhan Külegeç, Kayhan Açıkgöz, Serhan Onat, Rami Narin, Volkan Keskin, Taylan Meydan, Sahra Şaş ve Mehmet Çevik’in yer aldığı dizinin çekimleri Ankara’da başladı.

“Dokuz Oğuz”, çok yakında FOX’ta.

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09 Ara 2022 - 21:28 - Dizi Fragmanları

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