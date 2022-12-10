10 Ara 2022 - 09:50- Belediyeler G: 10 Ara 2022 - 09:51

Ankara Haber; Çankaya'da "Pastacı ve Aşçı Çırağı" Eğitimlerine Büyük İlgi! Zübeyde Hanım Çankaya Evi...

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Çankaya Belediyesinin 21. Yüzyılın halk evleri olarak hizmet verdiği Çankaya Evlerinde eğitimler sürüyor. Zübeyde Hanım Çankaya Evi’nde Çankayalılardan büyük ilgi gören "Pastacı Çırağı" kurslarının ardından bu yıl açılan "Aşçı Çırağı" eğitimlerine de ilgi büyük.
Ankara Haber; Çankaya'da "Pastacı ve Aşçı Çırağı" Eğitimlerine Büyük İlgi! Zübeyde Hanım Çankaya Evi... mask
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 Çankaya'nın en lezzetli derslerinin ilk dönemine 150'den fazla Başkentli katılırken, kurslar pazartesi hariç her gün 5 grup halinde gerçekleşiyor. Halk Eğitim'in uzman şefleri profesyonel mutfak kurallarını ve birbirinden leziz tarifleri Çankayalılara öğretiyor. Çankaya Evleri'nde yeni dönem kurslarının yıldızı "Pastacı Çırağı" kursu ile birlikte bu yıl açılan "Aşçı Çırağı" eğitimleri oldu.

Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi içerisinde yer alan Çankaya Evi'nin modern mutfağında verilen eğitimlere Çankayalılar yoğun ilgi gösteriyor. Çankaya'nın en lezzetli derslerinin ilk dönemine 150'den fazla Başkentli katılırken, kurslar pazartesi hariç her gün 5 grup halinde gerçekleşiyor. Çankaya Halk Eğitim'in uzman şefleri, profesyonel mutfak kurallarını ve birbirinden leziz tarifleri Çankayalılara öğretiyor.

TAM DONANIMLI MUTFAKTA EĞİTİM ALIYORLAR

50 binden fazla Çankayalının faydalandığı Çankaya Evlerinde açılan "Aşçı Çırağı" kursu, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi içerisine yapılan tam donanımlı mutfak dersliğinde gerçekleştiriliyor. Eğitimler, Çankaya Halk Eğitim Merkezi'nin usta şefleri tarafından veriliyor. Kursiyerler, ustalardan öğrendiklerini uygulayarak öğrenme imkanı bulurken, birbirinden lezzetli yemekleri, lezzet dolu tabakları hazırlamanın keyfini yaşıyorlar.

Yıl boyunca üç dönem halinde devam edecek kurslardan yararlanan Çankayalılar, eğitimlerin tamamlanmasının ardından "Aşçı Çırağı" Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını alarak mutfak endüstrisinde çalışma imkanına da kavuşuyor. 

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10 Ara 2022 - 09:50 - Belediyeler

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