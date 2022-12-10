10 Ara 2022 - 10:32- Belediyeler G: 10 Ara 2022 - 10:33

Ankara Haber; Altındağ'da Gençler "Yeni Medya Akademisi" Söyleşilere Büyük İlgi Gösterdi!

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Altındağ Belediyesi tarafından kurulan “Yeni Medya Akademisi" dopdolu geçti. Başkent Millet Bahçesi’nde bulunan Altın Mekan Kütüphanesi’nde medyanın önemli isimleri ve akademisyenlerle bir araya gelen gençler, söyleşilere büyük ilgi gösterdi.

Ankara Haber; Altındağ'da Gençler "Yeni Medya Akademisi" Söyleşilere Büyük İlgi Gösterdi! mask
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Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da söyleşilere katılarak gençlere destek oldu.Gençlerin yeni medya mecraları alanında deneyim ve bilgi kazanmasını amaçlayan “Yeni Medya Akademisi” yine gençlerin büyük beğenisini topladı. Medya ve özellikle dijital medya hakkında bilgi sahibi olma fırsatı bulan gençler, medya ve akademi dünyasından pek çok önemli isimle bir araya geldi. 

ÖNEMLİ İSİMLER BİR ARADA 

Gençler, Yeni Medya Akademisi kapsamında, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen, TV 100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Yeni Şafak İnternet sitesi özel haber şefi Taha Hüseyin Karagöz’ün söyleşilerine büyük ilgi gösterdi. Gençler son gün ise akademisyenlerle buluştu. “Dijital medyanın bugünü ve geleceği” konulu söyleşide Öğr. Gör. Burhan Şohoğlu ve Öğr. Gör. Ozan Küçükusta gençlerle buluştu. “Dijital medyada girişimcilik” başlıklı söyleşide ise Prof. Dr. Erdal Akdeve ve Dr. Mehmet Özer gençlere dijital medya dünyası hakkında bilgi verdi. 

“HER ŞEY GENÇLER İÇİN…” 

Altındağlı gençlerin hedefleri ve ilgi alanlarına yönelik projeler gerçekleştirmeye çok önem verdiklerini söyleyen Başkan Balcı "Gençlerimizin 3 boyutlu tasarım ve dijital medya alanlarındaki kültürel ve yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmaları için, kabiliyetleri doğrultusunda oluşturulacak merkezde eğitim almalarına vesile olduğumuz için mutluluk duyuyoruz.

Yeni Medya Akademisi ile gençlerimizin aldıkları eğitimi ürüne dönüştürmesini, girişimciliğe teşvik edilmelerini, ekonomik gelişimlerine katkı sunulmasını, kişisel ve mesleki becerilerini geliştirmelerini, toplumun sosyokültürel seviyesine ve başta Ankara olmak üzere ülkemizin yaratıcı kültür endüstrilerine pozitif ivme kazandırılmasını hedefliyoruz. Her şey gençler için…” dedi. Başkan Balcı tüm katılımcılara teşekkür etti.

# Ankara Haber; Altındağ'da Gençler "Yeni Medya Akademisi" Söyleşilere Büyük İlgi Gösterdi!, ankara, ankara altındağ, altındağ belediyesi,  Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı
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10 Ara 2022 - 10:32 - Belediyeler

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