Ankara Haber; Sincan Hanımlar İlmek İlmek Punch İşliyor! Sincan Hanımlar Konağında Punch Atölyesine Yoğun İlgi...

Kadınlar punch nakışı ve kanaviçe işlemesinin detaylarını öğrenerek hünerlerini sergiledi. Sincanlı kadınlar keyifli vakit geçirmenin yanı sıra bir meslek sahibi de olmak için katıldıkları atölyelerde çeşitli el sanatları öğreniyor. Kırlentten Tokaya kadar pek çok çeşitli aksesuar ve dekorasyonda kullanılan punch nakışı eğitimleri Sincan Belediyesi Hanımlar Konaklarında veriliyor.

Atölyeye katılan hanımlara kendine özel iğne, kasnak ve ipinin olduğu; üç boyutlu bir tür el işi olan punch nakışının incelikleri uygulamalı olarak anlatıldı. Hanımlar kendi zevkine göre kırlent, havlu kenarı, masa örtülerini ilmek ilmek işledi. Punch nakışının yanı sıra kanaviçe işlemesi de yapan kadınlar marifetleriyle takdir topladı.

Birbirinden güzel el işleri ortaya çıkaran kadınlar hem keyifli vakit geçirmeleri hem de bir el sanatı öğrenmelerine vesile olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a da teşekkür etti.