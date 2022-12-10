10 Ara 2022 - 11:54- Belediyeler G: 10 Ara 2022 - 11:55

Ankara Haber; Sincan Hanımlar İlmek İlmek Punch İşliyor! Sincan Hanımlar Konağında Punch Atölyesine Yoğun İlgi...

ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan Belediyesi, Hanımlar Konaklarında kadınlara yönelik düzenlediği atölyelere her geçen gün yenilerini ekliyor. Son günlerin en popüler el işlerinden biri olan punch nakışı atölyesi Sincanlı kadınlarla buluştu.
Ankara Haber; Sincan Hanımlar İlmek İlmek Punch İşliyor! Sincan Hanımlar Konağında Punch Atölyesine Yoğun İlgi... mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kadınlar punch nakışı ve kanaviçe işlemesinin detaylarını öğrenerek hünerlerini sergiledi. Sincanlı kadınlar keyifli vakit geçirmenin yanı sıra bir meslek sahibi de olmak için katıldıkları atölyelerde çeşitli el sanatları öğreniyor. Kırlentten Tokaya kadar pek çok çeşitli aksesuar ve dekorasyonda kullanılan punch nakışı eğitimleri Sincan Belediyesi Hanımlar Konaklarında veriliyor.

Atölyeye katılan hanımlara kendine özel iğne, kasnak ve ipinin olduğu; üç boyutlu bir tür el işi olan punch nakışının incelikleri uygulamalı olarak anlatıldı. Hanımlar kendi zevkine göre kırlent, havlu kenarı, masa örtülerini ilmek ilmek işledi. Punch nakışının yanı sıra kanaviçe işlemesi de yapan kadınlar marifetleriyle takdir topladı. 

Birbirinden güzel el işleri ortaya çıkaran kadınlar hem keyifli vakit geçirmeleri hem de bir el sanatı öğrenmelerine vesile olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a da teşekkür etti. 

# Sincan Belediyesi Hanımlar Konakları, ankara, ankara sincan, sincan belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Altındağ'da Gençler "Yeni Medya Akademisi" Söyleşilere Büyük İlgi Gösterdi! mask
Ankara Haber; Altındağ'da Gençler "Yeni Medya Akademisi" Söyleşilere Büyük İlgi Gösterdi!
Ankara Haber; Çankaya'da "Pastacı ve Aşçı Çırağı" Eğitimlerine Büyük İlgi! Zübeyde Hanım Çankaya Evi... mask
Ankara Haber; Çankaya'da "Pastacı ve Aşçı Çırağı" Eğitimlerine Büyük İlgi! Zübeyde Hanım Çankaya Evi...
Ankara Haber; Çankaya Ayrancı Antika Pazarına İlgi Büyük! Ankara Antika Pazarı Nerede? Ankara Ayrancı Antika Pazarı hangi gün? mask
Ankara Haber; Çankaya Ayrancı Antika Pazarına İlgi Büyük! Ankara Antika Pazarı Nerede? Ankara Ayrancı Antika Pazarı hangi gün?
Ankara Haber; Mamak Ekolojik Köy Okulu’nda Dersler Başladı! Tarım Merkezi Olma Yolunda Hızla... mask
Ankara Haber; Mamak Ekolojik Köy Okulu’nda Dersler Başladı! Tarım Merkezi Olma Yolunda Hızla...
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi Yeni Hizmet Binası Ümitköy'de Açıldı! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi Yeni Hizmet Binası Ümitköy'de Açıldı!
Ankara Haber; Sincan'a Bir Mahalle Konağı daha! Ücret Mahallesi Konağı İçin Butona Basıldı... mask
Ankara Haber; Sincan'a Bir Mahalle Konağı daha! Ücret Mahallesi Konağı İçin Butona Basıldı...
Ankara Haber; Mamak Belediyesi'nden Bir Kütüphane Daha! "Kütüphane Dostu Belediye" Ödüllünü Almıştı... mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesi'nden Bir Kütüphane Daha! "Kütüphane Dostu Belediye" Ödüllünü Almıştı...
Ankara Haber; Ankara Kulübü Derneği Ayaş Şube Merkezi Açıldı! Seymen ve Bacıerenler Yetişiyor... mask
Ankara Haber; Ankara Kulübü Derneği Ayaş Şube Merkezi Açıldı! Seymen ve Bacıerenler Yetişiyor...
Ankara Haber; Keçiören'de Atık Getirme Merkezinin Sayısı 100’e Çıktı! mask
Ankara Haber; Keçiören'de Atık Getirme Merkezinin Sayısı 100’e Çıktı!
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi’nden Milli Eğitim Bakanlığı’yla Anaokulu İşbirliği... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi’nden Milli Eğitim Bakanlığı’yla Anaokulu İşbirliği...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Altındağ'da Gençler "Yeni Medya Akademisi" Söyleşilere Büyük İlgi Gösterdi! mask
Ankara Haber; Altındağ'da Gençler "Yeni Medya Akademisi" Söyleşilere Büyük İlgi Gösterdi!
Ankara Haber; Çankaya'da "Pastacı ve Aşçı Çırağı" Eğitimlerine Büyük İlgi! Zübeyde Hanım Çankaya Evi... mask
Ankara Haber; Çankaya'da "Pastacı ve Aşçı Çırağı" Eğitimlerine Büyük İlgi! Zübeyde Hanım Çankaya Evi...
Ankara Haber; Çankaya Ayrancı Antika Pazarına İlgi Büyük! Ankara Antika Pazarı Nerede? Ankara Ayrancı Antika Pazarı hangi gün? mask
Ankara Haber; Çankaya Ayrancı Antika Pazarına İlgi Büyük! Ankara Antika Pazarı Nerede? Ankara Ayrancı Antika Pazarı hangi gün?
Ankara Haber; Mamak Ekolojik Köy Okulu’nda Dersler Başladı! Tarım Merkezi Olma Yolunda Hızla... mask
Ankara Haber; Mamak Ekolojik Köy Okulu’nda Dersler Başladı! Tarım Merkezi Olma Yolunda Hızla...
Ankaralı Engelli Vatandaşlara Ekonomik Destek! 100 Adet Simit Camekânı... mask
Ankaralı Engelli Vatandaşlara Ekonomik Destek! 100 Adet Simit Camekânı...
Ankara Haber; Dikkat İmrahor Viyadüğünde Bakım ve Yol Çalışması Başlıyor! mask
Ankara Haber; Dikkat İmrahor Viyadüğünde Bakım ve Yol Çalışması Başlıyor!
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi Yeni Hizmet Binası Ümitköy'de Açıldı! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi Yeni Hizmet Binası Ümitköy'de Açıldı!
Ankaralılar Sanat ile Buluşuyor! 15 Yaş ve Üzeri Herkes Katılabilecek... mask
Ankaralılar Sanat ile Buluşuyor! 15 Yaş ve Üzeri Herkes Katılabilecek...
Ankara Haber; Sincan'a Bir Mahalle Konağı daha! Ücret Mahallesi Konağı İçin Butona Basıldı... mask
Ankara Haber; Sincan'a Bir Mahalle Konağı daha! Ücret Mahallesi Konağı İçin Butona Basıldı...
Ankara Haber; Mamak Belediyesi'nden Bir Kütüphane Daha! "Kütüphane Dostu Belediye" Ödüllünü Almıştı... mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesi'nden Bir Kütüphane Daha! "Kütüphane Dostu Belediye" Ödüllünü Almıştı...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Altındağ'da Gençler "Yeni Medya Akademisi" Söyleşilere Büyük İlgi Gösterdi! mask
Ankara Haber; Altındağ'da Gençler "Yeni Medya Akademisi" Söyleşilere Büyük İlgi Gösterdi!
Ankara Haber; Çankaya'da "Pastacı ve Aşçı Çırağı" Eğitimlerine Büyük İlgi! Zübeyde Hanım Çankaya Evi... mask
Ankara Haber; Çankaya'da "Pastacı ve Aşçı Çırağı" Eğitimlerine Büyük İlgi! Zübeyde Hanım Çankaya Evi...
Ankara Büyükşehir Belediyesi 2022 Doğalgaz Yardımı Yapacak Mı? Ankara Büyükşehir Belediyesi Doğalgaz Yardımı Nasıl Alınır? mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi 2022 Doğalgaz Yardımı Yapacak Mı? Ankara Büyükşehir Belediyesi Doğalgaz Yardımı Nasıl Alınır?
Ankara Haber; Çankaya Ayrancı Antika Pazarına İlgi Büyük! Ankara Antika Pazarı Nerede? Ankara Ayrancı Antika Pazarı hangi gün? mask
Ankara Haber; Çankaya Ayrancı Antika Pazarına İlgi Büyük! Ankara Antika Pazarı Nerede? Ankara Ayrancı Antika Pazarı hangi gün?
Ankara Haber; Mamak Ekolojik Köy Okulu’nda Dersler Başladı! Tarım Merkezi Olma Yolunda Hızla... mask
Ankara Haber; Mamak Ekolojik Köy Okulu’nda Dersler Başladı! Tarım Merkezi Olma Yolunda Hızla...
Ankara Haber; Dikkat İmrahor Viyadüğünde Bakım ve Yol Çalışması Başlıyor! mask
Ankara Haber; Dikkat İmrahor Viyadüğünde Bakım ve Yol Çalışması Başlıyor!
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi Yeni Hizmet Binası Ümitköy'de Açıldı! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi Yeni Hizmet Binası Ümitköy'de Açıldı!
Ankaralılar Sanat ile Buluşuyor! 15 Yaş ve Üzeri Herkes Katılabilecek... mask
Ankaralılar Sanat ile Buluşuyor! 15 Yaş ve Üzeri Herkes Katılabilecek...
Ankaralı Engelli Vatandaşlara Ekonomik Destek! 100 Adet Simit Camekânı... mask
Ankaralı Engelli Vatandaşlara Ekonomik Destek! 100 Adet Simit Camekânı...
Ahbap Bilim ve Sanat Kampüsü Ankara'da Hayata Geçiyor! Her Gün 3 Bin Çocuğa Bilim Aşılayacak! mask
Ahbap Bilim ve Sanat Kampüsü Ankara'da Hayata Geçiyor! Her Gün 3 Bin Çocuğa Bilim Aşılayacak!

10 Ara 2022 - 11:54 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL