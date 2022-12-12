Ankara Haber; Altındağ'da Sanat Aşkı, Yaş Dinlemedi! Zübeyde Hanım Tablosu Hayran Bıraktı...

Sermin Yaman… 70 yaşında… Altındağ Belediyesi Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi sayesinde resim yapabildiğini keşfetti. Yıllardır içinde biriktirdiklerini tuvallere aktaran Sermin Yaman, 70 yaşında keşfettiği yeteneğiyle, şimdi profesyonel sanatçılara taş çıkarıyor.

Sermin Yaman, içindeki sanat aşkını 70 yaşına geldiğinde fark etmiş bir sanatçı… 70 yaşına kadar, resim yapamadığını, hiç yeteneği olmadığını düşünen Yaman, Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi sayesinde, yeteneğini keşfetti. Sermin Yaman şimdi, ortaya birbirinden güzel eserler çıkaran bir ressam... En çok beğenilen eseri ise, karakalemle çalıştığı Zübeyde Hanım portresi…

“ÖĞRENMENİN YAŞI YOK…”

Sermin Yaman, Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi sayesinde değişen hayatını şu sözlerle aktarıyor:

“Geçen sene Millet Bahçesi’nde, sonradan Altındağlı kadınlara ait olduğunu öğrendiğim bir sergi gezdim. Sergideki resimlere hayran kaldım. ‘Keşke ben de yapabilsem’ dedim. Orada tanıştığım Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi sorumlusu beni merkeze davet etti. Tesadüfen evime de çok yakın bir merkez… Merkez sorumlumuzun daveti üzerine gittim. Resim yapamayacağımı, hiç yeteneğimin olmadığını söyledim. Merkez sorumlumuz ve resim öğretmenim beni denemem konusunda cesaretlendirdiler. Onların verdiği destek ve cesaretle resim yapmaya başladım. İlk karakalem eserlerim ortaya çıkınca, çok şaşırdım. Resim yapabildiğimi gördüm. Yaptıkça kendimi geliştirdim, yaptıkça daha çok heveslendim. Öğretmenlerimi çok sevdim. Sağ olsunlar, bana hep destek oldular, güç verdiler. O zamandan bu zamana sürekli resim yapıyorum. Karakalem eserlerim çok beğeniliyor. 1 yılda 12 tane tablo yapmışım. Yapmaya da devam ediyorum. Resim yapmaya başladığım zaman tüm dertlerimi unutuyorum. Evde demans hastası, yatalak bir annem var. Resim yapmaya başladığımda tüm sıkıntılarımı unutuyorum, resimlerim beni teselli ediyor. Adeta yeniden doğuyorum. Buradan herkese sesleniyorum. Öğrenmenin yaşı yok…”

ZÜBEYDE HANIM TABLOSUNU GÖRENLER HAYRAN KALIYOR

Sermin Yaman’ın en çok beğeni toplayan eseri ise, karakalemle yaptığı Zübeyde Hanım tablosu… Yaman, görenlerin hayran olduğu tablonun hikayesini ise şu sözlerle anlatıyor:

“Kadınlar Günü sergisi için bizden resim istemişlerdi. Ben de Zübeyde Hanım’ın portresini yapmak istedim. Mahallemizin adı Zübeyde Hanım, merkezimizin adı da Zübeyde Hanım… Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli annesi... Benim için de çok kıymetli tabii ki... Karakalemle Zübeyde Hanım portresi çalıştım. Görenlerin çok beğendiği, benim için de çok önemli olan Zübeyde Hanım portresi bu şekilde çıktı ortaya. Tablom şu anda merkezimizin en güzel yerinde sergileniyor. Ben de görünce çok mutlu oluyorum, gurur duyuyorum”

“BEN BAŞARDIM, HERKES BAŞARABİLİR”

Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi sayesinde hayatının değiştiğini vurgulayan Yaman “70 yaşından sonra yeteneğimi keşfettim, burada çok mutlu oldum. Yaptığım işi çok seviyorum. Gönülden duyulan sevginin açamayacağı kapı yok. Ben başardım. Herkes başarabilir. Yeter ki sevsinler ve istesinler” dedi. Yaman, kendini keşfetmek isteyen tüm kadınları Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinden faydalanmaya çağırdı.