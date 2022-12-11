Ankara Haber; Pursaklar 749.Vuslat Yıldönümünde Mevlana’yı Andı

Pursaklar Yaşam Merkezinde Hz. Mevlana’nın 749.Vuslat Yıldönümünde 7 öğretisini sergileyip, ney dinletisi ile vatandaşlara huzur dolu dakikalar yaşatan Pursaklar Belediyesi, Mevlana'nın vuslata erişini simgeleyen Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde anma programı düzenledi.

Programa Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, Belediye Başkan Yardımcıları ve ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

‘‘Hz. Mevlana'yı anlamalı, anlatmalı, öğretilerini yaşatmalıyız’’

Anma programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İnsanları hoşgörüye, iyiliğe ve kardeşliğe çağıran ünlü bir tasavvuf âlimi olan Hz.Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi vuslata erişinin 749.yıl dönümünde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle dualarla anıyoruz. Mevlana'nın öğretileri, üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen hala anlamını korumakta. Yeni nesillerin de bu anlamı idrak etmelerini sağlamalıyız. Mevlana'yı anlamalı, anlatmalı, öğretilerini yaşatmalıyız’’ dedi.

Ertuğrul Başkan'ın konuşmasının ardından Mevlana’yı anma programında Kur’an-ı Kerim tilaveti, Tasavvufi Musikisi Sanatçısı Asım Akkuş’un ezgileri, sema gösterileriyle duygu yüklü anlar yaşanırken vatandaşların büyük beğenisini kazandı.