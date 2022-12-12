12 Ara 2022 - 20:18- Belediyeler G: 12 Ara 2022 - 20:19

Ankara Haber; Pursaklar Endemik Vadi Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Ev Sahipliği Yapıyor...

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Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete kazandırılarak ulusal ve uluslararası ülkelerden misafirlerini ağırlayan Endemik Vadi, Dijital Obeziteye karşı teknolojik diyet ve doğa yürüyüşü etkinliğine ev sahipliği yaptı.
Ankara Haber; Pursaklar Endemik Vadi Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Ev Sahipliği Yapıyor... mask
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Yeni yaşam alanları, yeni parklar ve yeni meydanlar kazandırarak ilçede büyük dönüşümlere imza atan Pursaklar Belediyesi, Endemik Vadi’de ulusal ve uluslararası eğitim kurumlarındaki öğrencilerin ziyaretlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Bu doğrultuda Endemik Vadi’de; hareket kabiliyetinin en aza indirildiği, insanlarla bire bir iletişimin minimize olması ve kendi düşüncelerini üretememe durumuna karşı çıkmak ve farkındalık oluşturmak adına, ‘‘dijital obeziteye karşı teknolojik diyet ve doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. 

‘‘Teknolojiye ilgi gösterirken sosyal hayatı kaçırmamaya dikkat edelim’’

Endemik Vadi’nin sanattan bilime, doğadan kültüre birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Teknolojinin içine doğan gençlerimizin dijital bağımlılığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Endemik Vadimizde düzenlenen Dijital obeziteye karşı teknolojik diyet ve doğa yürüyüşü etkinliğine ev sahipliği yaptık.

Çocuklarımız ve gençlerimiz için çok önemli anlamlar barındıran etkinlikle; birebir iletişim kurmanın önemine, kendi beceri ve düşüncelerini ortaya koymaya ve sosyalleşmenin önemine dikkat çekilen önemli bir organizasyon gerçekleştirildi. Geleceğimizin mimarı olacak olan gençlerimizin ve çocuklarımızdan, teknolojiye ilgi gösterirken sosyal hayatı kaçırmamalarını rica ediyorum. Bizlerde üzerimize düşeni yapmaya devam ederek, hizmet alanlarımızda sosyal, kültürel ve sportif canlılığı korumayı sürdüreceğiz’’ dedi. 

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12 Ara 2022 - 20:18 - Belediyeler

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