Türkiye Dev Bir Projeye İmza Atıyor! İlk Doğalgaz Depolama Tesisi Silivri'de Açılacak!

Silivri Belediye Meclisi 2022 yılı Aralık ayı meclis toplantısının 2. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas, CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda pazartesi günü ilgili komisyonlara gönderilen 7 gündem maddesine ilişkin komisyon raporları, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Toplantıyı yöneten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yaptığı konuşmada, Silivri’de hayata geçirilen ve Türkiye’nin ilk doğalgaz depolama tesisi olan Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tesisinin önümüzdeki hafta Cuma günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılacağının müjdesini verdi.

“TÜRKİYE DEV BİR PROJEYE İMZA ATIYOR”

Silivri’de inşa edilen Türkiye’nin ilk doğalgaz depolama tesisinin yapımının tamamlandığını açıklayan Başkan Yılmaz, “Enerji Bakanımız Sayın Fatih Dönmez, Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesinin önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete açılacağını açıkladılar.

Programda bir değişiklik olmazsa önümüzdeki Cuma günü Cumhurbaşkanımızı Silivri’de bir kez daha misafir etmenin mutluluğunu yaşayacağız. Dünyada enerji krizinin gündemde olduğu bir dönemde Türkiye, Marmara Denizi’nin tabanındaki eski doğalgaz sahasına 4.6 milyar metreküp doğalgaz depolayacağı dev bir projeye imza atıyor. Proje ile depolama alanı 4.6 milyar metreküp depolama alanı ve günlük 75 milyon metreküp geri üretim yapılacak.

Bu amaçla Marmara Denizi’nde Anadolu-01 ve Aras platformları kuruldu. Sabit deniz platformunun altında 18 kuyu açıldı ve önümüzdeki hafta açılacak doğalgaz depolama tesisi, kendi alanında Avrupa’nın en büyük tesisi olma özelliğini taşıyor. Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.