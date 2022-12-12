12 Ara 2022 - 23:27- Belediyeler G: 12 Ara 2022 - 23:28

Ankara Haber; Keçiören Ankara'nın Kütüphane İlçesi Oldu! Hüseyin Nihal Atsız, Ötüken, Şenay Aybüke Yalçın ve Fatih Kütüphanesi...

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Keçiören Belediyesi tarafından son dönemde hizmete açılan kütüphaneler ilçede özellikle gençlerin eğitim ve bilim merkezlerine ulaşma imkânlarını oldukça artırdı.
Ankara Haber; Keçiören Ankara'nın Kütüphane İlçesi Oldu! Hüseyin Nihal Atsız, Ötüken, Şenay Aybüke Yalçın ve Fatih Kütüphanesi... mask
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Birbirine sınır olan mahallelerin kesişim noktalarına konumlandırılan kütüphaneler birçok mahalle sakininin buralardan kolayca faydalanabilmesine de olanak sağlıyor.

Keçiören’de, Yücel Hacaloğlu, Mehmet Doğan, Mehmet Ali Şahin, Hüseyin Nihal Atsız, Ötüken, Şenay Aybüke Yalçın halk kütüphaneleri son 3 yılda hizmete sunulurken, Fatih Kütüphanesi ise yıllardır hizmet vermeye devam ediyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok göreve gelirken ilçedeki kütüphanelerin sayısını artırma sözü verdiklerini ve bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Milletleri ihya eden eğitimdir. Rabbimin ilk emri de ikra, yani okudur. Bu bakımdan hayatın her anında okumak ve öğrenmek oldukça önemli. Çocuklarımız ve gençlerimiz için en önemli hizmetlerimizden biri de kütüphane hizmetimizdir. Ayvalı Mahallemize de büyük bir kütüphane yapmayı planlıyoruz. Proje çalışmalarımız devam ediyor.

Ankara`nın en büyük kütüphanesini inşallah Keçiören’de olacak. Çalışma ve dinlenme ortamı bakımından mükemmel bir eseri şehrimize kazandıracağız. Öte yandan dershanelerimiz var, gençlik merkezlerimiz var, çocuk eğitim merkezlerimiz var. Çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceği en iyi şekilde hazırlamak için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz.” ​

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12 Ara 2022 - 23:27 - Belediyeler

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