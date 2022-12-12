12 Ara 2022 - 15:29- Dizi Fragmanları G: 12 Ara 2022 - 15:30

Hayatımın Şansı Dizisi Başlıyor! Hayatımın Şansı Hangi Kanalda, Hangi Gün Yayınlanacak? İşte Hayatımın Şansı Dizisinin Konusu ve Oyuncuları...

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14 Aralık Çarşamba saat 20.00’de yayınlanacak “Hayatımın Şansı” dizisinin 1. bölüm basın özeti ve görselleri ektedir.
Hayatımın Şansı Dizisi Başlıyor! Hayatımın Şansı Hangi Kanalda, Hangi Gün Yayınlanacak? İşte Hayatımın Şansı Dizisinin Konusu ve Oyuncuları... mask
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Yonca, hayatta kızı Sare’den başka kimsesi olmayan, kızına içinde bulunduğu maddi zorluklara rağmen küçük, mutlu bir dünya kurmayı başarmış; genç, bekar bir annedir. Ancak bu dünya alt üst olmak üzeredir. Çünkü Sare’nin babası Alpay, onu almak için mahkemeye başvurmuştur.

Alpay’ın gücü ve imkanları karşısında Yonca’nın tek şansı kızına bakabileceğini ispatlamaktır. Ancak bu süreçte evsiz, işsiz ve parasız kalır Yonca. Bütün bunlar yetmezmiş gibi kendini hayal bile edemeyeceği durumların içinde bulur. Yolculuğu sırasında tanıştığı Rüzgar ona destek olsa da Yonca kızı Sare ile sınanıyordur…

Hayatını değiştirecek olan şey ise, Turgay’dan gelen teklif olur. Bu öyle bir tekliftir ki Yonca kızını kaybetme korkusuyla vicdanı arasında sıkışıp kalır. Yonca bu teklifi kabul edecek midir?

Oyuncular: Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar, Erkan Avcı, İlker Kızmaz, Kemal Uçar, Neslihan Arslan, Açelya Devrim Yılhan, Sermet Yeşil, Aslı Samat, Tuğçe Yolcu, Aslıhan Kapanşahin, Sekvan Serinkaya ve Hale Soygazi

HAYATIMIN ŞANSI İLK BÖLÜMÜYLE 14 ARALIK SAAT 20.00’DE FOX’TA!

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12 Ara 2022 - 15:29 - Dizi Fragmanları

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