Gişe Rekortmeni Film Avatar FOX İzleyicisiyle Buluşacak! İşte Avatar: Suyun Yolu filminin konusu ve Oyuncuları...

“Avatar: Suyun Yolu” filminin 16 Aralık Cuma günü tüm dünyayla aynı anda gösterime girmesinden önce FOX, filmin hayranlarına özel bir sürpriz hazırladı. Hafızasını tazelemek isteyen hayranlar için serinin ilk filmi 13 Aralık Salı saat 20.00’de FOX ekranlarında olacak.

2009 yapımı, gişe hasılat rekortmeni filmin yönetmen koltuğunda usta yönetmen James Cameron otururken, oyuncu kadrosunda ise Sam Worthington, Zoe Saldana ve Sigourney Weaver gibi güçlü isimler yer alıyor.

150 dakika süren filmde bir adam, sonunda evi olarak benimsediği benzersiz bir dünyayı korumak için savaşacağı, macera ve aşk dolu destansı bir yolculuğa çıkar.

“Avatar”, 13 Aralık Salı saat 20.00’de FOX’ta.