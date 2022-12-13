Ankara Haber; Festivallerin Merkezi Mamak 1.Uluslararası Ankara Gitar Festivali...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öncülüğünde Mamak Belediyesi katkılarıyla düzenlenen 1. Uluslararası Ankara Gitar Festivali ve Yarışması 15 Aralık’ta Musiki Muallim Mektebi’nde başlayacak. 4 gün sürecek festivalde dünya çapında kabul görmüş müzisyenler ve eğitmenler, konser, seminer, workshop etkinlikleri düzenleyecek. Böylelikle sanatsal, eğitsel ve kültürel anlamda etkileşim sağlanacak. Festival kapsamında düzenlenecek uluslararası gitar yarışmasıyla gençlerin müzik kariyerine destek olunacak. Yarışmalarda dereceye girecek olan gençlere; gitardan, nota sehpası ve daha pek çok gitar ile alakalı hediyeler dağıtılacak.

Festivalde her akşam yerli ve yabancı profesyonel müzisyenler sahne alacak.

-15 Aralık, Perşembe - Pedro Jóia (Portekiz) solo gitar

-16 Aralık, Cuma - Lorenzo Micheli (İtalya) solo gitar

-17 Aralık, Cumartesi - Vladimir Kirasirov & Evgenia Markova (Rusya) gitar ve domra

-18 Aralık, Pazar - Ricardo Moyano (Arjantin) & Mete Enver Aslan gitar ve ud / Erdem Sökmen & Nağme Yarkın gitar ve klasik kemençe/vokal

Tüm konserler Musiki Muallim Mektebi’nde saat 19:00’da gerçekleştirilecek.

USTALIK SINIFI

Festival süresince her gün 09:00-15:00 saatleri arası Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Binası dersliklerinde eş zamanlı ustalık atölyeleri düzenlenecek.

Ders verecek davetli eğitimciler:

Prof. Lorenzo Micheli (University School of Music Lugano, İsviçre)

Prof. Vladimir Kirasirov (St.Petersburg's Conservatory, Rusya)

Prof. Erhan Mujka (Tefta Tashko School of Music Mitrovica, Kosova)

Öğr. Gör. Erdem Sökmen (İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı)

Prof. Kağan Korad (Bilkent Üniversitesi)

Dr. Öğr.Üyesi Eren Süalp (Hacettepe üniversitesi Devlet Konservatuarı)

Öğr. Gör. Soner Çiftçioğlu (Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı)

Öğr. Gör. Kerim Altınörs (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Öğr. Gör. Ozan Akyatan (Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı)

Doç. Kazım Çokoğullu (Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Koca (Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özkanoğlu (Mersin Üniversitesi)

Öğr. Gör. Can Erdoğan (Mersin Üniversitesi)

Sevda Daysalı (Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi)

Doç. Cem Çeliksırt (Başkent Üniversitesi)

Dr. Efgan Rende (Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi)

SEMİNER

15 Aralık - “Küba:Müzik Adası” Hakely Nakao Chavez

16 Aralık - “Portekiz Halk Müziğinin Gitara Düzenlenmesi” Pedro Joia

17 Aralık - “Barok Müzik ve Türk Müziği” Nağme Yarkın

18 Aralık - “Caz Atölyesi” Onur Aymergen