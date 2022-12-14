14 Ara 2022 - 09:58- Sağlık G: 14 Ara 2022 - 09:59

Kan Değerlerini Arttıran Besinler Nelerdir? Kanı En Çok Ne Yükseltir? Kan Eksikliği Hangi Sorunlara Davetiye Çıkarır?

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Kansızlık genelde demir minerali, B12 ve B19 vitamin eksikliğine bağlı olarak gözlemlenen bir sağlık sorunudur. Toplum içerisinde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Kan değerlerini arttıran besinler ile kansızlık sorununuzu çözebileceğinizi biliyor muydunuz? Diyetisyen Rıdvan Arslan konu hakkında bilgiler verdi. 
Kan Değerlerini Arttıran Besinler Nelerdir? Kanı En Çok Ne Yükseltir? Kan Eksikliği Hangi Sorunlara Davetiye Çıkarır? mask
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Kansızlığın başlıca nedeni demir mineralinin eksikliği olarak görülse de, B grubu vitaminlerinden B9 (folik asit) ve B12 (kobalamin) eksikliği de kansızlığa neden olur. Demir minarelinin yanı sıra B9 ve B12 kırmızı kan hücrelerinin yapımında görev alır. Besinler yoluyla dengeli bir şekilde alınmalıdır. Eksikliklerinde doktor kontrolünde desteklenmelidir. 

Demir eksikliği, depolar yavaş yavaş boşalacağından bir anda görülmez. Özellikle bebeklik ve ergenlik döneminde eksikliğiyle sık karşılaşılır. Demirden fakir beslenme, uzun süreli ishaller, şiddetli adet kanamaları, yaralanmalar, bazı sindirim ve emilim problemleri demir eksikliğine neden olabilir. 

 B12 vitamininden genellikle hayvansal kaynaklı besinler zengindir. Sıkı vejetaryen diyet yapan, yaşlılarda, gebelerde, sigara içen, sık alkol tüketen ve düzensiz beslenen bireylerde B12 eksikliği görülür.   

Yumurta, ıspanak, brokoli, semizotu, baklagiller, avokado ve yumurta gibi besinler folik asitten zengindir. B9 vitamini eksikliği ise bağırsak emilim bozukluğu hastalığına sahip bireylerde, düzensiz diyet yapanlarda ve bazı ilaçların kullanımı sonucunda gözlemlenir. Özellikle gebelik öncesi ve gebelik sırasında folik asit alımına dikkat edilmelidir. 

Kan değerlerini arttıran besinler ise sırasıyla, 

Kırmızı et Hindi, tavuk Balık Yeşil mercimek Soya fasulyesi Pirinç, buğday ve çavdar gibi tahıllı besinler Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzeler Badem Kabak çekirdeği Kuru üzüm Kuru kayısı Kırmızı pancar Pekmez Tahin olarak sıralanmaktadır. Kan değerlerini arttıran besinler, günlük beslenme rutinine eklenmelidir. 

Kan eksikliği sonucunda görülebilecek sorunlar, 

Yorgunluk Halsizlik İştahsızlık Avuç içi ve parmaklarda soluk görüntü Çarpıntı Devamlı hasta olma durumu Saç dökülmesi Dudaklarda kuruluk Tırnaklarda kırılganlık olarak sıralanmaktadır. 

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14 Ara 2022 - 09:58 - Sağlık

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