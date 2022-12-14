Ankara Haber; Keçiören'de Engelsiz Yaşam Etkinliği! Keçiören Belediyesi ve Özev İş Birliği İle...

Programa Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Eski Milli Eğitim Bakanı 23. Dönem TBMM Başkanı Köksal Toptan, Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Saliha Küçüker, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Etkinlikte Bilkent Senfoni Orkestrası tarafından müzik dinletisi de gerçekleştirildi.

Etkinlikte katılımcılara hitaben konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Millî Eğitim Bakanlığı olarak şuanda yaklaşık 423 bin özel eğitim gereksinimli öğrenciye eğitim hizmeti veriliyor. Bu eğitim hizmeti verilirken mümkün olduğu kadar kaynaştırma ve bütünleştirmeyle sürecin yürütülmesi hassasiyetini gösteriyoruz. Kaynaştırma ve bütünleştirme imkânı olmama durumunda özel eğitim uygulama okulları, özel eğitim meslek okul devreye giriyor.” dedi.

Özer, Millî Eğitim Bakanlığının sadece kaynaştırma ve bütünleştirme değil, evinde hasta olup evden çıkamayan yaklaşık 10 bin öğrenci çocuğun eğitimleri aksamaması için evine öğretmen gönderildiğini de kaydederek konuşmasına şöyle devam etti:

"Millî Eğitim Bakanlığımız şu anda hastanelerde yaklaşık 994 hasta yavrumuza eğitim hizmeti veriyor. Bu anlamda Türkiye, kıta Avrupası'na da örneklik teşkil ediyor. Mutlaka eksikliklerimiz, iyileştirecek alanlarımız vardır. Bizim görevimiz de o eksiklikleri görüp sürekli iyileştirmeye çalışmak. Örneğin bir eksikliğimiz de özel eğitim anaokullarıydı.

2020 yılında 53 ilimizde özel eğitim anaokulu yoktu, şu anda tüm illerimizde var ve sayıyı da 145'e çıkardık. 2023'te, inşallah, sayıyı 350'ye çıkaracağız. Okul öncesi eğitim sadece özel eğitim için değil, tüm öğrenciler için en kritik eğitim kademesi. Yaşam boyu getirisi maksimum, yatırım maliyeti minimum olan eğitim politikası. Okul öncesi sadece bilişsel becerileri artırmıyor, bilişsel olmayan becerileri de artırıyor.

Okul öncesi eğitimi almış bireylerin ömürlerinde eğitimde ve istihdamda kalma süreleri, almamış bireylere göre çok daha fazla ama orada kritik bir nokta daha var: Suça bulaşma oranı çok daha düşük. Biz okul öncesi eğitime yatırım yaptığımız zaman çok daha müreffeh, barışçıl, birbirine saygılı bir toplum inşa etme yatırımı yapmış oluyoruz."

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da ÖZEV ile iş birliğinde 1994 yılından itibaren birçok çalışma yaptıklarını ve engellilerin problemlerini kamuoyuna duyurma konusunda gayret gösterdiklerini dile getirerek şunları söyledi:

“Yıl 1994. ÖZEV ile birlikte Engelli Eğitim, Üretim ve Rehabilitasyon Merkezini açtık. Türkiye'de hiçbir belediyede yoktu. 28 Nisan 1994’te vakfımızın açılışını yapmıştık. Açılışa merhum Başbuğ Alparslan Türkeş de katılmıştı. Mekânı cennet olsun. Engelli vatandaşlarımızın problemlerinin anlatılmasında ÖZEV’in büyük emeği var. ‘Engelsiz kent, engelsiz yaşam’ sloganı ile başlattığımız paneller, toplantılar ve seminerlerle engelli vatandaşlarımızın beklentilerini, problemlerini ve çilelerini kamuoyuna taşıdık.

Saime Toptan Hanımefendi’nin engelli vatandaşlarımızın sorunlarının kamuoyuna taşınması konusunda önemli çabaları ve çalışmaları vardır. Birçok yasanın çıkmasına da vesile olduk. Bu alan, tüm dünyanın gönüllerinden daha yüce gönüllerin olduğu bir alan. Engelli vatandaşımızın gönlü hasbi ve temizdir. Dolayıyla hepimizin toplumsal bir görevi var.

Bu da engelli vatandaşlarımızın hayatının kolaylaştırılmasıdır. Şimdiye kadarki emek ve hizmetlerinden dolayı ÖZEV Vakfımıza ve Saime Toptan Hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Biz hizmetkâr olarak bundan sonra da ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.” TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan da Keçiören Belediyesine ve Başkan Altınok’a engellilere yönelik hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. ​