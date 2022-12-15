Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Öğrenciler İçin Dijital Eğitim Modülü Hazırlayıp Bizzat Dağıttı...

Sincan Belediyesi, gerek sosyal faaliyetler gerekse de eğitim konusunda öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin dijital ortamda faydalanabileceği, sürekli ellerinin altında bulunabilecek bir eğitim modülünü hayata geçirdi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan uygulama için kullanıcı kodlarını dağıtmaya başladı. İlçede bulunan Millet Kıraathanelerini ziyaret eden Başkan Ercan kullanıcı kodların yer aldığı zarfları öğrencilere verdi.

“17 YAYINEVİ, 350 BİNDEN FAZLA SORU ÇÖZÜMÜ”

Başkan Ercan, “Dijital eğitim modülü içerisinde350 binden fazla soru ve çözümü videolu anlatımlarla yer alıyor. 17 farklı yayınevinden alınan, 980 kitap içeriği var. Cep telefonu, tablet ve bilgisayardan giriş yaparak kullanabilirsiniz.” sözleriyle uygulama hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN ERCAN’A TEŞEKKÜR

Üniversiteye hazırlanma sürecinde olan gençler Dijital eğitim modülünün kendilerine çok faydalı olacağına inandıklarını belirterek Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.